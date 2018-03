Kinesisk nyhedsbureau: Nordkoreas leder besøgte Kinas præsident i Beijing Samtidig bekræfter den nordkoreanske ledeer, Kim Jong-un, for første gang, at han er villig til at holde topmøde med USA for at diskutere denuklearisering.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, besøgte i går Kina på invitation af den kinesiske præsident, Xi Jinping, fremgår det af en omfattende artikel offentliggjort af det statslige kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, her til morgen.

Der var ifølge Xinhua tale om et uofficielt besøg, men omstændighederne omkring besøget signalerer alligevel, at den kinesiske topledelse tillagde det stor betydning.

Kim Jong-un rejste til Beijing sammen med sin kone, Ri Sol Ju, og blev i Folkets Store Hal modtaget af den kinesiske præsident, Xi Jinping, og hans kone, Peng Liyuan.

Senere her til morgen bekræftede også nordkoreanske statsmedier, at besøget havde fundet sted, hvilket dermed angiveligt var den første tur til udlandet, som Kim Jong--un har foretaget, siden han i 2011 blev Nordkoreas leder.

Allerede i går opstod der rygter om, at Kim Jong-un var i Beijing, efter at det tog, som nordkoreanske ledere ofte benytter, var blevet set rulle ind på byens banegård.

I Beijing bekræftede Kim Jong-un ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua, at Nordkorea er villig til at have en dialog med USA og holde et topmøde mellem de to lande.

»Spørgsmålet om denuklearisering på den koreanske halvø kan blive løst, hvis Sydkorea og USA reagerer på vores bestræbelser med velvillighed, skaber en stemning af fred og stabilitet og samtidig tager progressive og synkroniserede tiltag for at udmønte fred«, er Kim Jong-un citeret for at sige i artiklen fra Xinhua.

Det er dermed første gang, at Nordkorea officielt bekræfter, at Kim Jong-un er parat til at mødes med den amerikanske præsident, Donald Trump, ved et topmøde, som er planlagt til at finde sted i maj.

Men derudover bærer artiklen fra Xinhua først og fremmest præg af, at Kina ønsker at sende et klart signal til USA om, at præsident Donald Trump ikke kan køre Kina ud på et sidespor i forhandlingerne med Nordkorea.

Ifølge Xinhua blev Kina og Nordkorea enige om at udbygge deres samarbejde gennem bl. a. flere diplomatiske besøg hos hinanden på højt niveau og en tættere udveksling af synspunkter.

Det er et markant kinesisk skifte over for Nordkorea, idet den kinesiske topledelse de seneste år er blevet stadigt mere irriteret over Nordkoreas mange missilaffyringer. Kinesiske kilder tæt på topledelsen har over for Politiken gentagne gange understeget, at Nordkorea var ved at ødelægge det ellers traditionelle tætte forhold til Kina.

Opdateres