Rusland ser positivt på mødet mellem Nordkorea og Kina

Rusland ser mødet mellem Nordkoreas leder og Kinas præsident som et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium ifølge Reuters.

Mødet mellem Kim Jong-un og Xi Jinping kan styrke den positive udvikling på den koreanske halvø, oplyser ministeriet.

Og Rusland vil fortsat arbejde for at få et tættere samarbejde med Kina. Formålet er at løsne spændingerne omkring Nordkorea - udelukkende med diplomatiske midler, oplyser ministeriet.

Den russiske melding kommer efter et historisk møde mellem Kinas præsident og den nordkoreanske leder. Det er Kim Jong-un første kendte udlandsrejse, siden han overtog magten i 2011.

Til mødet skal Kim Jong-un have erklæret sig klar til at fjerne atomvåben fra den koreanske halvø.

Besøget mellem de to statsledere blev bekræftet onsdag morgen kinesisk tid efter to dages spekulationer om et mystisk nordkoreansk tog i Kinas hovedstad, Beijing.

Forhold under pres

Iagttagere af nordkoreanske forhold vurderer, at besøget har været en forberedelse til forestående topmøder med Sydkorea og USA.

Kina har traditionelt været det lukkede Nordkoreas nærmeste allierede, men forholdet har været under prøvelser på grund af Nordkoreas program for at skaffe atomvåben. Kina har støttet FN's sanktioner mod Nordkorea.

»Jeg tager det som et udtryk for, at Nordkorea føler sig nødsaget til at gøre noget for at ændre på den status quo, der presser dem«, siger Andreas Bøje Forsby, forsker på Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet.

Han henviser til de skærpede sanktioner mod Nordkorea, der presser landet til at søge mod et styrket forhold til Kina.

I maj skal Kim Jong-un muligvis mødes med USA's præsident, Donald Trump. Her kan Nordkoreas atomprogram igen komme på dagsordenen.

