Vigtige sikkerhedsdele skåret væk før Uber-dødsulykke Sikkerhedssensorerne er især uundværlige om natten, hvor de opfanger objekter hele vejen rundt om bilen.

Da Uber i 2016 besluttede at udskifte de selvkørende Ford Fusion-biler med de nuværende Volvo XC90-testbiler, blev antallet af sikkerhedssensorer skåret ned fra syv til én.

Sikkerhedssensorerne er designet til at opfange objekter hele vejen rundt om bilen. Men jo færre sensorer en bil har, jo flere blinde vinkler opstår der.

Med udskiftningen fra Ford til Volvo gik de selvkørende biler desuden fra at have syv radarer og 20 kameraer til 10 radarer og syv kameraer på hver bil.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af interviews med fem tidligere ansatte i Uber, fire eksperter og direktøren for det selskab, der står for at levere sensorerne til de selvkørende biler.

Sikkerheden i og omkring de selvkørende Uber-biler er kommet til debat, efter at en 49-årig kvinde tidligere på måneden blev ramt af en selvkørende Uber i Tempe, Arizona.

Kvinden var i færd med at krydse en vej midt om natten, da bilen kørte ind i hende. Hun døde senere af sine kvæstelser.

Volvo-testbilen var sat på autopilot, men med en menneskelig sikkerhedschauffør bag rattet. Det er endnu ikke opklaret, hvad der var årsag til ulykken.

Det er derfor heller ikke muligt at vurdere, hvorvidt bilens sikkerhedssensor - eller mangel på samme - har spillet en rolle i ulykken.

Ifølge sensorproducent Velodyne er sensorerne dog især uundværlige om natten.

»Hvis du skal kunne undvige fodgængere, så har du brug for en lidarsensor i siden, der kan se de fodgængere og køre uden om dem, især om natten«, siger Marta Hall, administrerende direktør i Velodyne til Reuters.

Uber har afvist at kommentere beslutningen om at reducere antallet af sensorer, men skriver i et brev til Reuters, at virksomheden altid prioriterer sikkerheden højt.

»Vi tror på, at teknologien har potentialet til at gøre transport sikrere end nogensinde før, og vi står ved vores ansvar for at bidrage til sikkerheden«.

»Mens vi udvikler den selvkørende teknologi, er sikkerhed vores primære bekymring hele vejen«, skriver en talskvinde for Uber.

