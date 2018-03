Irland holder folkeafstemning om abort til maj

Irland vil holde folkeafstemning om en liberalisering af landets abortlovgivning den 25. maj, oplyser regeringsmedlemmer.

Det er første gang i 35 år, at befolkningen får muligheden for at få ændret en af verdens strengeste lovgivninger på området.

Vælgerne vil blive stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt de vil have ophævet den ottende forfatningsændring fra 1983, der 'anerkender den ufødtes ret til liv'.

Tusindvis af irske piger og kvinder rejser årligt til England og Wales for at få foretaget en abort.

Allerede i efteråret sidste år meddelte den irske regering, at den planlægger en folkeafstemning om abort i løbet af maj eller juni 2018.

ritzau