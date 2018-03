Malala er tilbage i Pakistan seks år efter attentatforsøg

Nobelprismodtageren Malala Yousafzai vendte torsdag tilbage til sit hjemland, Pakistan.

Tv-billeder fra den pakistanske tv-station Geo TV viser Yousafzai ankomme til Islamabads internationale lufthavn.

Her bliver hun under stort sikkerhedsopbud eskorteret ud til en bil.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er første gang, Malala er i Pakistan, siden hun for seks år siden blev skudt af den militante bevægelse Taliban, mens hun kæmpede for pigers rettigheder til uddannelse.

De præcise detaljer for besøget i Pakistan bliver 'holdt hemmelige i lyset af besøgets følsomme karakter', siger en embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ventet, at Malala skal være i Pakistan de næste fire dage. Her skal hun blandt andet mødes med premierminister Shahid Khagan Abbasi.

20-årige Malala Yousafzai er blevet et globalt symbol på kampen for kvinders ret til uddannelse, siden en talibansoldat steg om bord på en skolebus i 2012 og spurgte: 'Hvem er Malala', hvorefter han skød hende.

Hun fik behandling for sine kvæstelser på et hospital i den britiske by Birmingham, hvor hun efterfølgende begyndte i skole.

Malala Yousafzai blev i 2014 tildelt Nobels fredspris som den yngste modtager nogensinde og går i dag på Oxford University.

