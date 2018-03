Niece til forgiftet eksspion: Jeg har måske én procent håb Den forgiftede russiske eksspion Sergei Skripals niece mener, at hendes onkel og kusine vil være »invalide resten af livet«, hvis de skulle overleve mordforsøget med nervegas.

Sergei Skripals niece, Victoria Skripal, tør ikke håbe på, at hendes 66-årige onkel og hans 33-årige datter Yulia vil overleve det mordforsøg, de blev udsat for 4. marts.

Den russiske eksspion og datteren har været indlagt på hospitalet siden drabsforsøget. Deres tilstand beskrives fortsat som kritisk.

»Ud af 99 procent har jeg måske 1 procent håb. Uanset hvad det var (de fik, red.), har de kun en meget lille chance for overlevelse«, siger Victoria Skripal til BBC's russiske tjeneste og tilføjer, at selv hvis de overlever, »vil de være invalide resten af deres liv«.

Niecen, der bor i Rusland, fortæller, at familien har valgt at holde Sergei Skripals 90-årige mor, Elena Yakovlevna, i uvidenhed om mordforsøget på hendes søn. Den gamle kvinde har problemer med både hørelsen og synet.

»Det er vigtigt for os at beskytte vores bedstemor, så hun ikke hører noget om det. Vi vil ikke fortælle hende noget, før situationen på en eller anden måde er løst. Hvis det ender skidt, vil vi fortælle hende, at de blev syge«, siger Victoria Skripal.

Hun fortæller, at Sergei Skripal plejer at ringe til sin mor med regelmæssige mellemrum. Siden mordforsøget har familien fortalt hende, at han er på rejse, eller at han har ringet, mens hun sov.

Sergei og Yulia Skripal blev fundet på en bænk i den sydengelske by Salisbury 4. marts. De britiske myndigheder mener, at de er blevet forgiftet med nervegiften Novichok, som blev fremstillet i det tidligere Sovjetunionen.

Britisk politi har fundet spor af nervegiften flere steder. Den højeste koncentration er fundet ved hoveddøren i Sergei Skripals hjem. Han har boet i Storbritannien, siden han i 2006 kom ud af russisk fængsel som led i en fangeudveksling, og er nu britisk statsborger.

Rusland afviser at være indblandet i sagen, men den har ført til skarpe reaktioner fra en lang række vestlige lande, som har bedt et større antal russiske diplomater om at rejse hjem.