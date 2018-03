Svenske myndigheder trækker pjece om ægteskab med børn tilbage

Socialstyrelsen og den svenske udlændingestyrelse, Migrationsverket, i Sverige har trukket en pjece rettet til voksne, der er gift med børn, tilbage.

Pjecen med overskriften 'Information til dig som er gift med et barn' havde de to svenske myndigheder som afsender.

På den side hvor pjecen tidligere var slået op, står nu:

»Efter stærke reaktioner har Socialstyrelsen besluttet at trække materialet om børn som ægtefæller tilbage«.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT forklarer enhedschef i Socialstyrelsen Peter Rinman, at pjecen har vakt 'stærke reaktioner og mange meninger', og at den derfor er trukket tilbage.

»Jeg savner ord«

I pjecen stod blandt andet, at det var forbudt at være gift med børn, og at man ikke må have sex med børn.

Hvis man alligevel var gift med børn, stod der, at det var 'upassende at man bor sammen, hvis barnet var under 15 år', skriver TT.

Den svenske avis Expressen citerer den socialdemokratiske børne-, ældre- og ligestillingsminister, Lena Hallengren, for at kritisere pjecen.

»Jeg savner ord«, siger hun ifølge avisen.

På den svenske socialstyrelses side stod der, før pjecen blev fjernet, at den var rettet mod voksne, der er gift med et barn.

En anden af kritikerne er det borgerlige parti Moderaternas gruppeformand i Riksdagen, Tobias Billström.

»Den største mangel er, at ordet 'fængsel' ikke optræder, men derimod er der tips om, hvordan man skal forholde sig, hvis du har et ægteskab, som vores lovgivning forbyder«, siger han til TT.

Ifølge Expressen oplyste 132 børn i marts 2016 til Migrationsverket, at de var gift.

Tallet optrådte i en rapport, hvori det blev noteret, at der sandsynligvis er et såkaldt 'mørketal'. Begrebet bruges til at beskrive, at myndighederne antager, at det reelle tal er meget højere.

ritzau