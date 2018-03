Jordskælv rammer Papua Ny Guinea en måned efter katastrofe

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,9 har ramt ud for den sydlige kyst af øen New Britain i Papua Ny Guinea fredag.

Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

USGS oplyser videre, at jordskælvet ramte ikke langt under havbunden og tæt på kysten. Jordskælvet blev registreret klokken 07.25 fredag lokal tid godt 160 kilometer fra byen byen Rabaul på New Britain.

Det amerikanske Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), der er en del af det internationale varslingssystem for tsunamier, udsendte umiddelbart efter skælvet et tsunamivarsel for de omkringliggende kyster.

»De myndigheder, som har ansvaret for de udsatte kystområder, bør tage affære og advare indbyggerne om, at de kan være i fare«, lød det fra PTWC i en meddelelse.

Varslet blev dog kort tid efter trukket tilbage.

Nedjusteret til 6,9

Indtil videre er der ikke rapporteret om tilskadekomne.

Australske myndigheder oplyser, at der ikke er nogen trussel fra jordskælvet mod den australske kystlinje.

Jordskælvet blev i første omgang beregnet til en størrelse på 7,2, men blev siden nedjusteret til 6,9.

Papua Ny Guinea er et af verdens fattigste lande og er stadig ved at komme sig oven på et andet kraftigt jordskælv, der ramte i slutningen af februar. Jordskælvet, der havde en beregnet størrelse på 7,5, efterlod flere end 100 menneske døde.

Jordskælv forekommer ofte i Papua Ny Guinea, der er placeret i Stillehavets såkaldte 'ring af ild', der er et seismisk område, hvor adskillige tektoniske plader støder sammen.

Ø-nationen Papua Ny Guinea ligger sydvest for Indonesien og nord for Australien.

ritzau