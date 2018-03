Hawaii vil som sjette stat i USA tillade aktiv dødshjælp

Politikere i den amerikanske delstat Hawaii har godkendt et lovforslag, som tillader aktiv dødshjælp.

Således godkendte statens senat torsdag forslaget med stemmerne 23 for og to imod. Repræsentanternes Hus havde i forvejen givet grønt lys til lovforslaget.

Loven tillader læger at give dødeligt syge patienter medicin, som hjælper dem til at dø.

Det sidste skridt, der mangler, før loven kan træde i kraft, er guvernørens underskrift. Guvernør David Ige har allerede sagt, at han vil underskrive loven.

Hawaii bliver den sjette stat i USA til at legalisere aktiv dødshjælp.

Lovgivningen omfatter sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre misbrug. Men modstandere mener, at den sætter fattige, ældre, syge og handicappede i fare.

Skal ikke give op

Senator Breene Harimoto fortalte under den sidste debat torsdag om sin egen kamp mod kræft i bugspytkirtlen. Her sagde han, at han aldrig vil stemme for en lov, der skaber 'en situation af håbløshed', som vil gøre det muligt for en læge at medvirke til døden.

»Efter en lang og smertefuld rejse og otte måneders kemoterapi kom jeg i bedring sidste år. Det var intet mindre end et mirakel«.

»På grund af denne personlige erfaring føler jeg, at vi altid skal have håb og aldrig give op«, sagde han.

Omvendt mener senator Russell Ruderman, at loven handler om frihed.

»Hvis du ikke mener, at det er det rigtige at gøre, så lad være med at gøre det. Men der er ingen grund til at nægte andre friheden til at leve og dø, som de vil«, sagde han under torsdagens debat.

Organisationen Hawaii Family Forum udtaler i en erklæring, at den er bekymret for, at loven kan presse ældre til at gøre en ende på deres liv, således at de ikke er en byrde for deres familier.

ritzau