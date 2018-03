Av: Katolikker i Filippinerne markerer langfredag med at lade sig korsfæste I Filippinerne bruger omkring en snes mennesker langfredag på at lade sig korsfæste for at genskabe de lidelser, som Jesus Kristus oplevede.

I Danmark er påsken lig med hygge omkring et bord. Vi smovser i sild, æg og snaps. Vi klipper gækkebreve og giver hinanden påskeæg. Helt anderledes ser det dog ud på Filippinerne. Her lader de mest troende katolikker sig hænge op på et kors med søm igennem hænder og fødder.

Foto: Aaron Favila/AP Ruben Enaje hejses på korset af mænd klædt ud som romere.

Ruben Enaje hejses på korset af mænd klædt ud som romere. Foto: Aaron Favila/AP

Det er et årligt ritual, i San Fernando City cirka 70 kilometer nord for Manila. Ti centimeter lange søm hamres ind i hænder og fødder på de frivillige.

På rad og række bliver de banket op på hver deres sorte trækors af mænd klædt ud som romere. Dog bliver de først spændt fast med bånd og reb, så sømmene ikke bærer hele kropsvægten. De hænger typisk på korset i 15 minutter.

Foto: Aaron Favila/AP Ruben Enaje på 57 år.

Ruben Enaje på 57 år. Foto: Aaron Favila/AP

En hyppig deltager er Ruben Enaje på 57 år, der i år for 32. gang bliver sømmet fast til et kors. Første gang han lod sig korsfæste var fordi, han havde overlevet et fald fra en bygning. Ifølge AP har han planer om at stoppe, når han fylder 60 år.

Foto: Aaron Favila/AP Maryjane Sazon på 39 år. Når hun ikke hænger på korset, arbejder hun i en skønhedssalon.

Maryjane Sazon på 39 år. Når hun ikke hænger på korset, arbejder hun i en skønhedssalon. Foto: Aaron Favila/AP

Maryjane Sazon på 39 år, bliver korsfæstet i dag for syvende gang. Ifølge AP indledte hun ritualet med at korsfæste sig i håbet om at kurere sin kraftige hovedpine og nervesammenbrud. I år dedikerer hun dog sin korsfæstelse til sin syge søster.

Foto: Aaron Favila/AP

Den katolske kirke i Filippinerne tager afstand fra korsfæstelserne, fordi den ser det som blasfemi.

Det til trods mangler de frivillige på korsene ikke opbakning. Borgmesteren i San Fernando, Edwin Santiago, fortalte til AP, at de i år forventede op mod 50.000 tilskuere. 400 politibetjente og redningsfolk var derfor indkaldt for at holde styr på folkemængden.