Danmarks ambassadør er indkaldt til møde med russerne

En lang række europæiske ambassadører er fredag indkaldt til møde i udenrigsministeriet i Moskva, herunder Thomas Winkler, der er Danmarks ambassadør i Rusland.

Det bekræfter han over for Ritzau, men har i øvrigt ikke mere at tilføje.

Det russiske udenrigsministerium fortæller til nyhedsbureauet Tass, at formålet med indkaldelserne blandt andet er at informere om russiske modtræk til udvisningerne af russiske diplomater.

»Udenrigsministeriet har indkaldt ambassadørerne fra en række lande, som har foretaget uvenlige handlinger mod Rusland i solidaritet med Storbritannien over den såkaldte Skripal-sag«.

»Ambassadørerne vil få udleveret protestskrivelser og vil blive informeret om Ruslands gengældelse«, siger ministeriet ifølge Tass.

Danmark er blandt de lande, der i løbet af ugen har udvist russiske diplomater som følge af giftangrebet på en tidligere russisk dobbeltspion i den engelske by Salisbury. Briterne mener, at Rusland står bag.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde torsdag, at Rusland vil gengælde udvisningerne én til én.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), fortalte på et pressemøde i mandags, at to russiske diplomater har fået en uge til at forlade Danmark.

