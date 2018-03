Rusland udviser to hollandske diplomater og flere ventes

Europæiske diplomater er i stort tal blevet indkaldt til møder fredag i det russiske udenrigsministerium. Blandt dem er også den danske ambassadør i Moskva.

Hollands ambassadør var først til at afsløre det forventede budskab på mødet.

To hollandske diplomater er blevet udvist som svar på Hollands udvisninger af to russiske diplomater.

»Jeg er netop blevet orienteret om, at to kolleger bliver udvist. Det er et slag, men ambassaden kan fortsat fungere«, siger Hollands ambassadør i Rusland, Renée Jones-Bos, til RTL Nieuws.

Lignende meldinger ventes fra de øvrige lande, der er til møde i udenrigsministeriet.

En fotograf fra nyhedsbureauet Reuters har set biler fra en række europæiske lande. Det gælder biler fra blandt andre den britiske, tyske, franske, italienske, polske, hollandske og kroatiske ambassade.

Lavrov har nævnt USA

Den danske ambassadør i Rusland, Thomas Winkler, bekræfter kort før klokken 13 over for Ritzau, at også han er blevet bedt om at komme til møde i ministeriet.

Den tyske ambassadør, Rüdiger von Fritsch, siger efter sit møde, at Tyskland er åben for dialog med russerne. Tyskland ønsker gode relationer til landet, siger han.

Møderne kommer, i forlængelse af at Rusland torsdag meddelte, at man ville gengælde udvisninger af flere end 150 russiske diplomater.

Torsdag nævnte udenrigsminister Sergej Lavrov konkret USA. Lavrov har givet 60 amerikanske diplomater to døgn til at finde hjem, og han lukker det amerikanske konsulat i Sankt Petersborg.

Storbritannien har tidligere fået 23 diplomater udvist som gengæld for den britiske udvisning af 23 russiske diplomater.

Årsagen til den diplomatiske krise er giftangrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal 4. marts i den britiske by Salisbury.

Skripal og hans datter er ifølge de britiske myndigheder blevet forgiftet med Novichok, som er en russisk opfindelse.

Blandt andet derfor føler briterne sig sikre på, at russerne står bag. Det var årsagen til, at de udviste 23 diplomater og aflyste alle møder med russerne.

Senere har en lang række lande, herunder Danmark, fulgt trop.

ritzau