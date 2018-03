Politichef fyrer betjent i sag om drab på sort mand i USA

En hvid politibetjent, som i sommeren 2016 skød og dræbte en sort mand i Baton Rouge i delstaten Louisiana, er blevet fyret med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser byens politichef, Murphy Paul.

Fyringen af betjenten, Blane Salamoni, sker mindre end en uge, efter at statsadvokaten i Louisiana fastslog, at der ikke skal rejses tiltale mod nogen i sagen.

I alt var to hvide politibetjente involveret i den dødelige konfrontation med den 37-årige far til fem Alton Sterling uden for en dagligvarebutik i juli 2016.

Politichef Murphy Paul oplyser, at den anden betjent, Howie Lake ll, er blevet suspenderet i tre dage. Howie Lake var med til at vælte Sterling omkuld og fastholde ham på jorden, men han affyrede ikke sit våben den dag.

»Min beslutning er ikke baseret på politik«, siger politichefen på et pressemøde.

»Den er heller ikke baseret på følelser. Den er baseret på sagens faktiske omstændigheder«.

Skød seks gange

Begge politibetjente har været på lønnet, administrativ orlov siden skyderiet.

Blane Salamoni skød Alton Sterling seks gange uden for Triple S Food Mart, hvor den 37-årige sorte mand stod og solgte cd'er.

Betjentene fandt en pistol i Sterlings bukselomme. Som en dømt forbryder havde Sterling ikke lov til at bære våben.

Advokat L. Chris Stewart, der repræsenterer Sterlings fem børn, siger, at en nyligt offentliggjort video af episoden viser, at Salamoni angreb Sterling ud af det blå 'som en vild hund'.

»Det mest iøjnefaldende her er, at Alton slet ikke gør modstand. Han forsøger under hele episoden at afdramatisere situationen«, siger advokaten.

Alton Sterlings død 5. juli 2016 udløste voldsomme protester i hele USA og førte til, at flere end 200 personer blev anholdt.

Under en stor demonstration i Dallas 7. juli 2016 mistede fem betjente livet, mens 11 blev såret, da der blev åbnet ild under demonstrationen.

Demonstrationen i Dallas er den mest dødelige episode for amerikansk politi siden angrebet mod USA 11. september 2001.

ritzau