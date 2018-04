Skoleskyderier har givet USA’s unge en sag, de er parate til at kæmpe for Protesterne mod USA’s skoleskyderier bliver ledt af unge fra den generation, der rammes af kuglerne. Det er første gang, de går på gaden i store tal.

FOR ABONNENTER

Over 20 børn og teenagere gik på scenen i Washington, D.C. sidste weekend. Tårer trillede ned ad deres kinder, deres sætninger blev afbrudt af nervøs fnisen, og deres stemmer knækkede over i vrede, når de leverede hårdtslående budskaber. Med overvældende opbakning fra deres jævnaldrende krævede de unge, at USA’s våbenlov bliver strammet.