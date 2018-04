Assad er tæt på stor sejr over oprørere - militser evakueres Oprørere er gået med til at lade sig evakuere fra deres sidste bastion ved den syriske hovedstad.

De første civile er ved at forlade byen Douma øst for Syriens hovedstad, Damaskus, rapporterer BBC.

Det sker, efter at en endelig aftale er indgået om at lade syriske oprøre og civile forlade den sidste lomme i det østlige Ghouta.

Det bekræfter både Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der baserer sine oplysninger på et netværk af informanter i Syrien, og syrisk stats-tv ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Det baner vejen for, at det syriske regime kan genindtage den nu tidligere oprørsenklave fuldstændigt.

Aftale forhandlet af Rusland

Aftalen er forhandlet på plads mellem Rusland, der er den syriske regerings allierede, og militsen Jaish al-Islam.

Militsfolkene skal forlade hovedbyen Douma og begive sig til områder i det nordlige Syrien, der kontrolleres af oprørere.

Det gælder ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, både militsfolk og familier og de civile, som ønsker at lade sig evakuere.

Ifølge Reuters havde en anden milits, Failaq al Rahman, tidligere søndag erklæret sig klar til at rømme Douma og begive sig til Idlib i det nordvestlige Syrien.

Oprørere har ikke bekræftet aftale

Oprørerne har ikke selv været ude at bekræfte, at de har indgået en aftale.

Men avisen Al-Watan, der står det syriske regime nær, citerer diplomatiske kilder. De siger, at oprørerne er gået med til at aflevere deres svære våben og forlade Douma for at tage nordpå.

Med tilbageerobringen af Douma vil præsident Bashar Al-Assads regime have nået et vigtigt mål i den syv år lange borgerkrig.

Doumas fald vil være oprørernes største nederlag siden 2016, skriver Reuters.

Den syriske hær oplyste lørdag, at den havde generobret de fleste af byerne og landsbyerne i det østlige Ghouta. Videre hed det, at den nu havde øget det militære pres på Douma.

ritzau