New Zealand vedtager lov mod domme for homoseksualitet

Parlamentet i New Zealand har godkendt en lov, der skal gøre det muligt at slette en lang række historiske domme mod homoseksuelle i landet.

Homoseksualitet var ulovligt i New Zealand frem til 1986. Og folk, der blev dømt for deres seksuelle orientering før da, har stadig dommen opført på deres straffeattest.

Politikerne vedtog forslaget enstemmigt tirsdag aften lokal tid.

»Igen vil jeg gerne undskylde over for alle de mænd og medlemmer af regnbuesamfundet, som er blevet ramt af fordomme, stigmatisering og andre negative virkninger som følge af disse domfældelser«, siger justitsminister Andrew Little.

»Denne lov sender et klart signal, om at diskrimination mod homoseksuelle ikke længere er acceptabelt, og at vi er forpligtet til at rette op på fortidens fejl«, siger han

Forbyder analsex

Justitsministeriet oplyser, at dommene relaterer sig til tre paragraffer, som blev droppet i 1986.

Det drejer sig om lovgivning, der forbyder henholdsvis analsex, uanstændig omgang mellem mænd og at drive et opholdssted for homoseksuelle.

Det anslås, at omkring 1000 personer vil kunne søge om at få deres straffeattest visket ren, når loven træder i kraft.

For at man kan få en ren straffeattest, må ens dom ikke være strafbar i New Zealand i dag.

Det er blandt andet ikke muligt at få fjernet en dom, hvis man har dyrket sex med en, som var mindreårig, eller hvis der er tale om overgreb.

Familier kan også søge om at få visket afdøde familiemedlemmers papirer rene.

Efter at homoseksualitet blev lovligt i New Zealand i 1986, har landet taget yderligere skridt for at gøre op med fortidens lovgivning.

I 1993 indførte landet således lovgivning mod diskrimination af homoseksuelle, og i 2013 blev ægteskab mellem homoseksuelle lovligt.

ritzau