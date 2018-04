Far til 38-årig, der skød YouTube-ansatte: Min datter var rasende over »censur« Tre er såret, heraf en kritisk, efter et skyderi på YouTubes hovedkvarter i Californien.

Den kvinde, der tirsdag eftermiddag skød og sårede tre YouTube-ansatte, var rasende på firmaet, efter at hendes YouTube-indlæg efter hendes mening blev »censureret«, og hun fik frataget sine annonceindtægter.

Det fortæller hendes far til den californiske avis San Jose Mercury News.

Skuddramaet fandt sted i YouTubes hovedkvarter i San Bruno lidt syd for San Francisco. Ifølge politiet var kvinden, som ifølge San Jose Mercury News var 38 år gammel, trængt ind i bygningen med et skydevåben.

Det lykkedes hende at såre tre ansatte, hvoraf den ene, en 36-årig mand, her til morgen ifølge New York Times fortsat var i »kritisk« tilstand. Hundreder af andre ansatte gemte sig på deres kontorer eller flygtede ud af bygningen.

Flere af dem tweetede inde fra bygningen om panikken, for eksempel den tidligere New York Times-journalist Vadim Lavrusik, der barrikaderede sig på et kontor sammen med andre kolleger.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Politiet har navngivet angriberen som den 38-årige N.A., men har endnu ikke oplyst noget officielt om hendes motiv. En unavngiven politikilde har til amerikanske medier oplyst, at der muligvis var tale om private årsager, og at hun ønskede at ramme en tidligere kæreste.

Far fortæller en anden historie

Den forklaring modsiges dog af kvindens far, der siger, at hun var rasende på YouTube over det, hun som så som chikane mod hendes YouTube-kanal.

Ifølge ham var hun dyreaktivist og havde flere YouTube-kanaler, der blandt andet viste klip af dyremishandling.

Hendes far, I.A., fortæller, at hans datter i de seneste uger havde følt, at YouTube var begyndt at »filtrere« hendes videoer og havde lukket for annoncebetalingen til hende.

»Hun var vred«, fortalte han avisen.

Det bekræftes af en opdatering, hun selv satte på sin Instagram-konto 18. marts, og som avisen citerer.

»Alle mine YouTube-kanaler er blevet filtreret af YouTube, så mine videoer næsten ikke får nogen klik«, skrev hun.

»Dette er den fredelige taktik brugt på internettet til at censurere og undertrykke folk, der fortæller sandheden og ikke gavner de finansielle og politiske... gevinster i systemet og erhvervslivet«, skriver hun og fortæller, at også Instagram - der ejes af Facebook - er begyndt at »filtrere« hendes kanaler. YouTube ejes af Google.

Nye regler ramte små kanaler

16. januar indførte YouTube nye regler, der betød, at det blev sværere at få del i annonceindtægterne for små kanaler.

De nye regler stillede blandt andet krav om, at der skulle være mindst 1.000 abonnenter, for at man kunne få penge for annoncer. Også antallet af klik og den tid, der blev brugt på videoerne, spillede ind.

Det er uklart, om det var de nye regler, der ramte kvinden, men knap to uger senere, 28. januar, udsendte hun ifølge San Jose Mercury News en video, hvor hun rasede over, at hun var blevet ramt.

»Jeg bliver diskrimineret og filtreret på YouTube, og jeg er ikke den eneste«, indledes videoen.

På det tidspunkt var der ikke blot dyrevideoer og flammende indlæg om dyreaktivisme og vegansk livsstil på hendes kanaler, men også »mærkelige motionsvideoer«, som avisen udtrykker det. Disse motionsvideoer blev i særlig grad censureret, fortæller N.A. i videoen.

Hendes far fortæller til avisen, at han har været i kontakt med det lokale politi, der dog ikke har ønsket at kommentere oplysningerne.

Hendes profiler på YouTube, Instagram og Facebook er alle blevet suspenderet.