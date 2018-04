Ultimatum til to oprørsgrupper: Nu vil Assad vinde slaget om Damaskus Ifølge syrisk stats-tv er en islamistisk oprørsgruppe allerede ved at rømme den sidste modstandslomme ved hovedstaden. Helt så enkelt er det ikke, men meget tyder på, at kampen om hovedstadsregionen er på vej ind i den sidste fase.

Syriens leder, Bashar al-Assad, sætter nu alle kræfter ind på at smadre de sidste rester af modstand omkring landets hovedstad, Damaskus. Ifølge flere kilder har han tilbudt frit lejde for oprørssoldater ud af de to krigszoner Douma og Qalamoun lige øst for byen.

Dermed kan kampen om hovedstadsregionen være endegyldigt forbi i løbet af få dage, hvis grupperne i begge områder tager imod tilbuddet. I så fald vil præsidenten og hans vigtigste militære støtte, Rusland, have vundet en stor symbolsk sejr i den syriske borgerkrig – og indbyggerne kan se frem til en hverdag uden kampe og bombardementer.

Det er dog for tidligt at sige, om det går så let. Ifølge flere oppositionskilder overvejer oprørerne i de to krigszoner endnu tilbuddet. Og i den vigtigste af dem, Douma i byområdet Østghouta, er indbyggerne meget bekymrede for, at noget går galt, og at der stadig kan blive hårde kampe i byen.

»Vi ved ikke, hvad vores muligheder er, vi ved ikke, hvad der venter os«, sagde en lokal medieaktivist, Haitham Bakkar, mandag til nyhedsbureauet AP.

Dødvande i Douma

Douma er et af arnestederne for den syriske borgerkrig, der for to uger siden gik ind i sit ottende år. I den tid har den kostet omtrent 400.000 mennesker livet og sendt anslået 11 millioner mennesker på flugt, omtrent halvdelen til udlandet.

Byen er i øjeblikket kontrolleret af en af de vigtigste islamistiske oprørsgrupper, Jesh al-Islam (Islams Hær). Det er den stærkeste islamistiske milits i det centrale Syrien, og den menes at have op mod 10.000 sværtbevæbnede soldater. Dermed er den en af de mest markante ikkestatslige aktører i Syrien i dag, og den har gentagne gange nægtet at overgive sig ligesom flere andre oprørsgrupper i området.

Det østlige Ghouta er en tæt befolket landbrugsregion. De mange små og større byer var ifølge FN før borgerkrigen hjem for op mod 400.000 mennesker.

Området var under forskellige oprørsgruppers kontrol frem til begyndelsen af i år, men i februar indledte syriske og russiske styrker en storoffensiv, der ifølge ngo’en Syrian Observatory for Human Rights indtil videre har kostet over 1.600 mennesker livet.

I de seneste dage er tusinder af flygtninge forsigtigt begyndt at vende tilbage til området, efter at regeringsstyrkerne har fået kontrol med næsten hele regionen.

Undtagelsen er Douma, der lige nu er belejret af de syrisk-russiske styrker med støtte fra Rusland. Regeringen har truet med at storme byen, hvis Jesh al-Islam ikke rømmer den.

I så fald kan Douma blive den næste brutale slagmark i stil med storbyen Aleppo, der faldt til syriske regeringsstyrker i efteråret 2016, og resten af det østlige Ghouta.

Islamister overvejer

Ifølge de syriske myndigheder har den islamistiske oprørsgruppe Jesh al-Islam allerede accepteret tilbuddet om frit lejde.

Mandag og tirsdag blev der på syrisk stats-tv vist billeder af busser, der kørte fra Douma med kurs nordpå mod byen Idlib i den nordvestlige del af landet – en af de sidste byer i det vestlige Syrien, der kontrolleres af oprørere.

Om bord var angiveligt en stor mængde oprørere. Det russiske militær udsendte mandag aften en meddelelse, hvori det hed, at busserne havde evakueret 1.100 af Jesh al-Islams krigere og deres familier.