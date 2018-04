Højde, vægt og irisskanning: Flygtninge og fattige får e-journaler, der potentielt kan redde liv Røde Kors registrerer flygtninge og fattige med irisskanner. Den ny teknologi, der er danskstøttet, vurderes at kunne redde liv i verdens fjerneste afkroge.

Det ligner ikke just et digitalt gennembrud. Mere eller mindre forhutlede afrikanske flygtninge sidder under et halvtag, der yder en vis beskyttelse mod den brændende sol. De sidder på bænke i lange rækker, der af og til brydes af legende børn i et fjernt, forblæst og ellers øde hjørne af Kenya op mod Uganda, Sydsudan og Etiopien.

Rejsedeklaration Politikens flybillet til Kenya blev betalt af Danida. Udenrigsministeriet har ikke haft nogen indflydelse på artiklens indhold.

En efter en når flygtningene frem til en mand, der tager deres mål, vægt, blodtryk og temperatur og noterer oplysningerne på en bærbar. Men så kommer det: Til sidst sætter manden en irisskanner for øjnene af flygtningene.

Og vupti er der dannet en elektronisk patientjournal, der giver en sikker og entydig identifikation af alle flygtningene, og hvor de befinder sig: De er i Kalobeyei, den seneste udbygning af flygtningelejren Kakuma, der huser en kvart million flygtninge, de fleste fra Sydsudan.

Røde Kors er ved at rulle systemet ud i kriseområder i hele Afrika og Asien. Og i Kenya bliver også landbefolkningen registreret i de mange områder, hvor Røde Kors arbejder.

Registreringen har betagende perspektiver, fortæller Andreas Flensborg, direktør i Unumed, der har udviklet systemet. Den enkelte patient behøver ikke længere huske på sine diagnoser og passe på vaccinationskort, der alligevel bliver ødelagt, hver gang det er regntid.

Og endnu vigtigere: Røde Kors har nu et helt præcist og pålideligt billede i realtid af, hvordan sundhedstilstanden udvikler sig i kriseområder og svært tilgængelige landområder. Dermed kan man reagere øjeblikkeligt, når der er tegn på mæslinger eller andre epidemier, en pludselig stigning i malaria, kolera eller underernæring blandt spædbørn.

Oplysningerne lagres i skyen og bearbejdes på de største og mest avancerede servere i Europa, der med stor regnekraft og kunstig intelligens kan finde pludselige udsving og nye mønstre. Sundhedsudviklingen kan også kobles sammen med alle hånde kilder til big data, lige fra vejret over finansmarkedets udvikling til googlesøgninger.

»Med tiden skulle systemet gerne kunne forudsige sundhedsproblemerne, inden de opstår, så man kan stå klar med medicin og beredskab eller helt forebygge dem, så de slet ikke opstår«, siger Andreas Flensborg.

To ud af tre døde kunne undgås

Hvert år dør mere end 13 mio. mennesker i ulandene af ikkesmitsomme sygdomme. To tredjedele af dødsfaldene kunne være undgået, og halvdelen er direkte koblet til svage sundhedssystemer, der ikke reagerer effektivt, oplyser Røde Kors.

Systemet er et af de første, der får glæde af dansk støtte til teknologiske løsninger i udviklingsbistanden. Over de kommende år vil udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) investere 60 mio. kr. i den slags løsninger.

Akilleshælen er imidlertid adgangen til nettet. Hver dag ved middagstid går systemet ned.

»Når flygtningene går ind til frokostpause, går de på YouTube. Stort set alle sammen på en gang. Og selv om vi har designet systemet til at kunne klare sig med et minimum af båndbredde, bliver der ikke plads til os«, forklarer Andreas Flensborg.

Fattigdom og nød er udbredt i lejren. Det kniber med at få finansiering, og FN’s Fødevareprogram har måttet sætte rationerne ned til det halve af, hvad flygtningene har brug for.

»Men stort set alle husstande her i flygtningelejren har mindst én smartphone«, fortæller UNHCR’s lejrchef, Tayyar Sukru Cansizoglu.

»Der har udviklet sig en spirende økonomi i lejren, der ifølge Verdensbanken omsætter for 56 mio. dollars (340 mio. kr.) om året. Tusinder af lokale rejser hertil for at gøre forretninger«, siger han.