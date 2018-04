Analytiker efter varslet straftold: USA og Kina ved, hvor ekstremt destruktivt det kan blive Striden mellem de to økonomiske supermagter tager til. Chefanalytiker tror dog, at der bag kulisserne arbejdes på en løsning, før handelskrigen bliver altomfattende.

En storstilet handelskrig mellem klodens to mægtigste lande er rykket tættere på, men den kan stadig undgås.

Tirsdag annoncerede USA's regering en række aggressive nye toldsatser på kinesiske varer - alt fra industrirobotter og elektromagneter til tekstiler og mad.

I alt 1.300 forskellige varer til en samlet værdi af 50 milliarder dollars (300 milliarder kroner) eller 10 procent af hele importen fra Kina skal fremover forsynes med en ekstra told på 25 procent.

Onsdag morgen svarede Kina prompte igen ved at varsle nye toldsatser i den anden retning: 106 amerikanske varer skal forsynes med en ny told. Varerne omfatter vigtige produkter som soyabønner, biler og flydele.

Samlet værdi i 2017? 300 milliarder kroner. Og toldsatsen? 25 procent. Et nøjagtigt øje for øje-svar på de amerikanske tiltag.

Tænkepause før krigen

Så vil det sige, at en handelskrig nu er brudt ud i lys lue? Så langtfra. Foreløbig er toldsatserne kun varslet: I USA skal de nu igennem en høringsproces, der varer til i hvert fald 15. maj, før de kan blive vedtaget. Og Kina har meddelt, at man ikke indfører de nye toldsatser, før USA har indført sine.

Desuden har Kina meddelt, at man vil indklage en amerikansk straftold for verdenshandelsorganisationen WTO og altså bekæmpe den inden for det globale handelssystems egne regler.

De to lande har altså tid til at bakke væk fra den fastlåste position - og til at tackle det emne, præsident Donald Trump begrunder sine nye toldsatser med: At Kina ifølge vestlige kritikere systematisk benytter sig af intellektuelt tyveri. Dels ved at tvinge udenlandske virksomheder til at aflevere forretningshemmeligheder, hvis de vil ind i Kina, dels ved gemen industrispionage.

Han har noget at bakke anklagen op med. I januar blev en kinesisk vindmølleproducent, Sinovel, dømt i delstaten Wisconsin for tyveri af intellektuel ejendom fra amerikanske AMSC; ifølge dommen havde ASMC mistet mere end 5 milliarder kroner på tyveriet.

De ved, at en ren handelskrig er ekstremt destruktiv for begge parter Henrik Drusebjerg, chefanalytiker, Carnegie

Henrik Drusebjerg, der er chefanalytiker ved Carnegie Investment Bank, tror, at der kommer en løsning.

»Ordkrigen er taget til, og det er bekymrende. Men bag linjerne taler de to landes handelsministerier sammen, og de ved, at en ren handelskrig er ekstremt destruktiv for begge parter«, siger han.

USA har brug for Kina

Han understreger også, at USA - trods Trumps bastante retorik - står i en usædvanlig dårlig position.

Den amerikanske regering har ganske vist hidtil prøvet kun at ramme kinesiske varer, hvor prisstigninger ikke rammer de amerikanske forbrugere særlig hårdt, men det kan ikke undgås, at nye toldsatser går ud over både hele økonomien og de private forbrugere, advarer flere økonomer.

»Hvis du rammer handel for 50 milliarder dollars, så er det uundgåeligt, at du rammer nogen, og at nogen vil beklage sig«, siger Rod Hunter, der er tidligere økonomisk rådgiver i USA's nationale sikkerhedsråd, til nyhedsbureauet Associated Press.

Da Trump netop har fået vedtaget ufinansierede skattelettelser, er et økonomisk slag det sidste, han er brug for, påpeger Henrik Drusebjerg.

Dertil kommer, at skattelettelserne også rammer USA på en anden måde: De giver et budgetunderskud, som USA skal ud på finansmarkederne og låne sig til. Og hvem er den største køber af amerikanske statsobligationer? Kina - skarpt efterfulgt af Japan, der i parentes bemærket også bliver ramt af nogle af de nye toldsatser.