Det Hvide Hus vil blive: Og Trump vil hjem fra Syrien. Forvirret? USA's præsident giver nye prøver på uforudsigelighedsdoktrinen ved at forlange sine tropper hjem fra borgerkrigen. Men budskabet skal mest tilfredsstille amerikanske vælgere, siger militæranalytiker.

Det er efterhånden velkendt, at USA's præsident Donald Trump er hurtigere med sine Twitter-udmeldinger end tegneseriefiguren Lucky Luke på aftrækkeren.

Senest har præsidenten overrasket selv sine egne generaler i Pentagon ved at kræve sine 2.000 amerikanske soldater hjem hurtigst muligt fra borgerkrigen i Syrien.

Jeg vil ud - jeg vil bringe vores tropper hjem. Det er på tide. Donald Trump, USA's præsident

»Jeg vil ud - jeg vil bringe vores tropper hjem. Det er på tide. Vi har været meget succesfulde i kampen mod Islamisk Stat«, sagde præsidenten ved pressemøde med de baltiske statsledere.

Men nu har en talsmand fra Det Hvide Hus været ude for at trække i land og forsikre, at USA skam har tænkt sig at blive i Syrien og fortsætte den militære arbejde, selv om præsidenten er utålmodig.

Trump taler mest til sit hjemmepublikum Lars Cramer-Larsen, militæranalytiker

Ifølge major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Lars Cramer-Larsen, kan signalforvirringen om Syrien tages som et udtryk for Trumps 'uforsigelighedsdoktrin':

»Det er præsidentens stil og skaffer ham sikkert stor opbakning blandt amerikanske vælgere, der ønsker en mindre amerikansk tilstedeværelse i Mellemøsten. Trump taler mest til sit hjemmepublikum, og hans løbende udmeldinger lader til at være meget impulsive«, siger Lars Cramer-Larsen.

Det kan være svært at gennemskue, hvad der foregår på de indre linjer i Det Hvide Hus, hvor der er blevet skiftet ud på flere afgørende poster. Udenrigsminister Rex Tillerson er for nylig blevet fjernet ligesom den nationale sikkerhedsrådgiver H.R. McMaster, der er blevet erstattet med hardlineren John Bolton.

»For præsidenten kan det være et vigtigt mål i sig selv at få plantet budskabet om et hurtig udtrækning af Syrien, selv om generalerne efterfølgende må glatte ud og forsikre, at de største udfordringer ligger foran os«, siger Lars Cramer-Larsen.

IS er besejret, men

Militæranalytikeren fra Forsvarakademiet vil give Donald Trump ret så langt, at Islamisk Stat er besejret militært, og at der i dag kun er ganske få lommer tilbage i Syrien, hvor den militante islamistiske bevægelse rører på sig:

»IS er slået og på vej til at transformere sig selv om til at være et rent virtuelt fænomen. Men nu venter opgaven med stabilisering og genopbygning«, siger Lars Cramer-Larsen.

Men for situationen i Syrien som helhed ville det have kolossal betydning, hvis USA forlod landet fra den ene dag til den anden og overlod ansvaret til andre internationale parter.

»Det ville betyde, at især kurderne stod alene tilbage uden amerikansk opbakning fra luften og på landjorden. Samtidig ville Rusland blive de store i Mellemøsten og USA spille alle kortene over i deres hænder«, siger Lars Cramer-Larsen, der mener, at vil destabilisere situationen i Syrien og ændre balancen enormt.

Død og ødelæggelse

For tiden retter USA sit militære fokus mere mod Afghanistan, og det kan godt være, at kampsoldater i Syrien vil blive trukket ud til fordel for flere rådgivere.

Men trods Donald Trumps højlydte beklagelser over, at indsatsen har kostet USA alt for dyrt, og at »vi har intet fået for pengene - andet end død og ødelæggelse«, ser Lars Cramer-Larsen ingen tilbagetrækning for sig:

»Foreløbig er amerikanerne i Syrien på ubestemt tid«, siger han.