Mexicansk migrant om Trumps kamp mod indvandring: »Hvem er det, der har opbygget USA? Det er os, latinoerne« Donald Trump gør en stor flok centralamerikanere, der vandrer nordpå, til et symbol på »farlig« indvandring. Præsidenten vil nu sætte militæret ind på grænsen til Mexico.

Gabriela Hernandez sidder på et tyndt stykke skum i den lille by Matias Romero i det sydlige Mexico og undrer sig over USA’s præsident, Donald Trump.

Mens den 27-årige gravide kvinde fra Honduras forsøger at holde styr på sine to sønner, 2-årige Jonathan og 6-årige Omar, fortæller hun ifølge nyhedsbureauet AP:

»Jeg ser det som virkelig trist, for jeg kan ikke forstå, hvordan et barn på denne alder kan være et problem for ham«.

Gabriela Hernandez er en af de godt 1.000 migranter, der de seneste dage er vandret fra de mellemamerikanske lande Honduras, Nicaragua og El Salvador ind i Mexico.

Det er ifølge arrangørerne en årlig begivenhed, som omkring påske skal markere migranters vanskelige kår. Traditionelt fortsætter nogle videre nordpå og søger ind i USA.

Denne gang har Donald Trump dog gjort vandringen til en tæt mediedækket begivenhed. Han har over flere dage betegnet migranterne som en farlig karavane, der ønsker at slippe ind gennem USA’s »svage« grænsekontrol.

Han har truet Mexico med at opsige den nordamerikanske handelsaftale Nafta, hvis landet ikke stopper dem inden. Han foreslår lovstramninger, der skal blokere for asylansøgere, inklusive uledsagede børn. Og han planlægger – mest spektakulært – at sende militærfolk til grænsen.

»Vi planlægger at lade militæret sikre vores grænse mellem Mexico og USA«, sagde Donald Trump på et pressemøde tirsdag.

»Hvem er det, der har opbygget USA?«

I Matias Romero er centralamerikanerne pludselig kommet i verdenspressens søgelys.

Gabriela Hernandez fortæller AP, at hun gerne vil til Houston i Texas, hvor hendes kusine bor. Kriminaliteten i Honduras er så slem, at hun begav sig ud på rejsen med sine to astmatiske sønner, forklarer hun.

Manuel Flores fra Guatemala siger til avisen The Washington Post:

»Vi tager os ikke af, hvad señor Donald Trump siger, for vi er hårdtarbejdende og beskedne folk. Vi er her faktisk kun, fordi vi har brug for nye muligheder i livet«.

José Ernesto González fra El Salvador spørger ifølge samme avis:

»Hvem er det, der har opbygget USA? Det er os, latinoerne. Det er os, der har gjort det tunge arbejde. Det eneste, vi ønsker, er en chance ... Alle de mennesker, der er i gang med denne rejse, leder efter en fremtid. I vores lande har vi dårlige regeringer og ingen muligheder«.

Det er uklart, hvor mange der faktisk vil søge mod USA. Arrangørerne af karavanen har vurderet, at 10-15 procent vil søge asyl ved grænsen til USA. Nogle siger, at de vil blive i Mexico. For eksempel 38-årige Mayra Zapeda fra Honduras. Hun sidder ved et åbent bål og passer en pande, hvor courgetter og æg simrer.

»Ærlig talt, jeg vil bare gerne være mexicaner«, siger hun ifølge AP.