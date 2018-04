Kilder: USA vil straffe oligarker for russisk valgfusk

USA vil i denne uge indføre sanktioner mod russiske oligarker på grund af Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Det oplyser unavngivne kilder med kendskab til sagen onsdag.

Initiativet bliver betegnet som det potentielt mest aggressive træk mod toppen af det russiske erhvervsliv hidtil.

Sanktionerne vil kunne ramme folk i præsident Vladimir Putins inderkreds.

USA's præsident, Donald Trump, er blevet kritiseret for ikke at straffe Rusland for landets formodede indblanding i valget.

Samtidig er der iværksat en undersøgelse af, hvorvidt Trumps stab samarbejdede med russiske aktører under valget. I spidsen for denne undersøgelse står særlig anklager Robert Mueller.

Sanktioner mod 19 russere

Præsident Donald Trump har nægtet ethvert samarbejde med russerne og kalder undersøgelsen 'en heksejagt'.

De nye sanktioner kan ifølge nyhedsbureauet Reuters' kilder blive annonceret så tidligt som torsdag.

I marts indførte USA sanktioner mod 19 russiske personer og fem organisationer, heriblandt den russiske efterretningstjeneste.

Det skete som svar på russiske cyberangreb, der lå mindst to år tilbage.

Sanktionerne er blevet set som det mest markante skridt over for Rusland, siden Donald Trump blev præsident i januar sidste år.

Både demokrater og republikanere har dog kritiseret sanktionerne, da de hverken var rettet mod russiske oligarker eller Putins embedsmænd.

De nye sanktioner vil omfatte oligarker, der både har forbindelse til Putin og den russiske regering. Det oplyser to kilder, der er blevet orienteret om sagen.

ritzau