Så slem er USA's narkoepidemi: Sundhedsdirektør vil have borgere til at bære modgift mod overdosis Overdoser koster nu flere amerikanere livet end både skydevåben og bilulykker. Sundhedsdirektør vil have alle amerikanere til at overveje, om de skal lære at bruge nødmedicin.

Hvis nogen i USA skulle være i tvivl om alvoren i landets narkotikaproblem, har sundhedsdirektør Jerome Adams gjort det helt klart:

Han opfordrer nu menige amerikanere til at lære at bruge medicinen naloxon mod overdoser - især hvis de føler, at de selv eller en, de kender, kunne være i fare.

»Det er let at bruge, det redder liv, og det kan relativt let skaffes over hele landet«, sagde Jerome Adams onsdag i et interview med sundhedswebsitet Stat, efter at han netop havde udsendt en pressemeddelelse om sagen.

Eksplosiv stigning i afhængighed

Forslaget kommer som en reaktion på det, der i stigende grad betegnes som en epidemi af overdoser.

Gennem flere år har forbruget af smertestillende opioider som morfin været stærkt stigende i USA, og det har ledt til en eksplosiv udvikling blandt folk, der bliver afhængige af stofferne eller ledes over til andre stoffer som heroin.

Antallet af folk, der dør af overdoser, er nu højere end dødsfald i trafikken eller fra våben, som det for eksempel blev påpeget i et tweet fra Det Hvide Hus mandag:

»Denne afhængighedskrise kan ramme enhver amerikaner, fra fodboldstjerner til hjemmegående husmødre«, hed det i tweetet.

Opioids killed more people last year than either car accidents or gun violence. This crisis of addiction can affect any American, from all-state football captains to stay-at-home mothers. Help end the stigma. Share your story. https://t.co/NfbKxV8O39 — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2018

Første gang i 13 år

Forslaget har udløst stor opmærksomhed, for det er 13 år siden, sundhedsdirektoratet sidst har udsendt en officiel advarsel af denne slags. Sidst var ifølge Stat i 2005 og handlede om at drikke alkohol under graviditeten.

Jerome Adams er dog ikke i tvivl om, at det er tid at bruge det usædvanlige pr-våben. Han kalder det en »narkoepidemi uden fortilfælde«.

»Hver dag mister vi 115 amerikanere til en opioid-overdosis - det er en for hver 12,5 minutter«, skriver han i pressemeddelelsen ifølge tv-stationen ABC.

»Det er på tide at sikre, at flere mennesker har adgang til denne livreddende medicin, for 77 procent af dødsfaldene fra opioid-overdoser sker uden for et medicinsk område, og mere end halvdelen sker derhjemme«.

Dødsfald rammer alle - også borgmesterens søn

Politiken har tidligere skitseret problemet ved et besøg i byen Warrenton i delstaten Virginia. Her er både borgmesterens søn og præstens søn døde af overdoser i henholdsvis 2015 og 2016.

Naloxon er et præparat, der modvirker virkningen af opioider. Det kan både sprøjtes ind i blodet eller bruges i næsen til akut behandling af overdoser, og det anvendes også i Danmark.

Det er populært, fordi dets virkning er næsten øjeblikkelig - hvilket også er nødvendigt, når en overdosis får åndedræts- eller centralnervesystemet til at svigte.

Jerome Adams pointerer i interviews med flere medier, at man ikke må tro, overdoser ikke kan ramme en selv eller ens nærmeste.

»Opfordringen er at anerkende, at der er en risiko«, siger han til den amerikanske radiostation NPR.

»Og hvis du selv eller en af dine elskede er i fare, bør du have det i nærheden og vide, hvordan du anvender naloxon«.

Modstandere: Fjern årsagen, ikke symptomet

Forslaget har modstandere. Den republikanske guvernør for delstaten Maine, Paul LePage, har ifølge tv-stationen ABC advaret mod at gøre adgangen til naloxon lettere.

Ikke fordi han ikke anerkender problemet. Tværtimod. Han tror bare, at det at give en slags sikkerhedsnet mod overdoser kan få folk til at ignorere risikoen. I stedet skal selve årsagerne til narkoepidemien behandles.

Naloxon er også kritiseret for at være for dyrt, men Adams påpeger, at »95 procent af folk med forsikringsdækning (...) kan få naloxon med lille eller ingen betaling«.