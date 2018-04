Dommer vil have brasiliansk ekspræsident bag tremmer fredag Den tidligere brasilianske præsident Lula da Silva ser ud til hurtigt at blive sendt bag tremmer.

Den brasilianske dommer Sergio Moro har udsendt en arrestordre på Luiz Inacio Lula da Silva, tidligere præsident i Brasilien.

Lula beordres fængslet fredag eftermiddag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var ventet, at den tidligere præsident ville blive sendt i fængsel, efter at Lula fik afvist en anmodning i højesteret om at undgå fængsel torsdag.

Lula er idømt godt 12 års fængsel for korruption, men mente, at han burde undgå fængsel, så længe hans muligheder for at appellere korruptionssagen ikke er udtømte.

Det afviste højesteret dog med stemmerne 6-5 efter flere timers votering torsdag.

Lederen af den brasilianske hær havde tidligere på ugen offentligt opfordrede højesteret til ikke at tillade straffrihed.

I et land kendt for at have haft flere militærdiktaturer og politiske kup bliver der løftet øjenbryn, når en hærleder på den måde kommenterer retssystemet.

72-årige Lula ser efter afgørelsen ud til at være en færdig mand i politik. Men det er for tidligt helt at afskrive ham, noterer nyhedsbureauet Reuters.

Lula er dømt for at modtage bestikkelse i en korruptionssag, der stikker dybt i det brasilianske samfund. Det er blandt andet kommet frem, at Lula havde fået foræret en villa fra byggefirmaet OAS. Det skulle være betaling for at sikre en kontrakt med det statslige olieskab Petrobras.

Lula har erklæret sig uskyldig i anklagerne og kalder hele sagen mod ham for en løgn.

Den 72-årige socialist og tidligere fagforeningsleder var Brasiliens præsident fra 2003 til 2010. I den periode blomstrede økonomien på grund af landets store eksport af råvarer.

ritzau