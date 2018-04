Se og døm selv: Gør Peter Schmeichel sig skyldig i »kvalmende« russisk propaganda? Kritikken hagler ned over den tidligere danske fodboldstjerne efter premieren på nyt tv-program.

Peter Schmeichel har en evne til at få ting til at se legende lette ud.

Som da han som målmand i EM-finalen i fodbold i 1992 - som Danmark vandt - greb et tysk indlæg med én hånd.

Og når han 26 år senere agerer højtprofileret tv-vært for den russiske kanal RT i programmet 'The Peter Schmeichel Show' og legesygt viser rundt i de russiske værtsbyer for sommerens VM-slutrunde i fodbold.

Mens den første episode indbragte ham ros, står det temmelig anderledes til med den anden. For RT er i Vesten anset for at være et kontroversielt medie, der er kendt for at lufte antivestlige konspirationsteorier og russisk propaganda.

Blandt andet er mediet på USA's liste over udenlandske aktører efter at være betegnet som »Ruslands statsstyrede propagandamaskine«, og en RT-historie om, at BBC havde opdigtet historier om kemiske angreb i Syrien, er blevet fordømt af det britiske medietilsyn.

Derfor er Schmeichel kommet i kraftig modvind for at lade sig hyre af RT (der engang hed Russia Today), og kritikken hagler ned fra flere sider:

Han sælger sin krop og sjæl til russisk propaganda Hans Bonde, professor, Københavns Universitet

»Det er genialt af RT, at de vælger en af historiens bedste målmænd og får ham til at tale rigtig pænt om Rusland. Men det er selvfølgelig fuldstændig instrueret. Han sælger sin krop og sjæl til russisk propaganda«, siger Hans Bonde, der er professor ved Københavns Universitet og har forsket i krydsfeltet mellem idræt og politik, til tv2.dk.

»Jeg synes, det er en kvalmende omgang, som Peter Schmeichel kaster sig ud i«, siger sportsredaktør Troels Henriksen fra Jyllands-Posten til dr.dk.

Og det konservative folketingsmedlem Rasmus Jarlov er omtrent lige så skarp på Twitter:

Hvordan kan Peter Schmeichel få sig selv til det her? Reklamesøjle for Putins propagandakanal RT. Er der ingen nedre grænse for, hvad folk vil gøre for penge #dkpol https://t.co/UCGpK5rdaa — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) April 5, 2018

»Hvordan kan Peter Schmeichel få sig selv til det her?«, spørger han. »Er der ingen nedre grænse for, hvad folk vil gøre for penge?«.

Peter Schmeichel har via sin manager Mads Frederiksen sagt til DR, at han ikke ønsker at udtale sig. En henvendelse fra Politiken om en kommentar er ikke blevet besvaret.

Et mordforsøg udløste krise

Kritikken skyldes i høj grad timingen. Danmark er for tiden sammen med en række andre EU-lande involveret i en voldsom diplomatisk krise med Rusland.

4. marts 2018 blev en tidligere russisk spion for Storbritannien, Sergej Skripal og hans datter, Julia, udsat for et mordforsøg med den russiske nervegift Novichok i deres hjem i Salisbury. Begge har været i livsfare, men meldes nu i bedring.

De britiske myndigheder har udpeget Rusland som afsender af angrebet, og det har fået Storbritannien til at udvise 23 russiske diplomater; Rusland har benægtet og påpeget, at briterne ikke har beviser for, at det er Rusland, der står bag.

Alligevel har mere end 20 vestlige lande, herunder Danmark, stillet sig entydigt bag Storbritannien og udvist russiske diplomater. Danmark udviste 27. marts to diplomater. Udvisningerne mødte straks russisk modsvar med tilsvarende udvisninger den anden vej.

Sagen er fortsat højspændt; torsdag aften var den i FN's Sikkerhedsråd, hvor Ruslands FN-ambassadør anklagede Storbritannien for at »lege med ilden«.

Lastbilræs og dukkemaling

Midt i alt dette laver Peter Schmeichel det, der kan ses som en propagandavideo for Rusland - på en tv-kanal, der i bedste fald er kontroversiel.

Ikke at der er noget galt med tv-indslaget som sådan. I det knap seks minutter lange klip, der er lagt ud på YouTube af RT (se ovenfor), ser man Peter Schmeichel besøge den russiske slutrundeby Nisjnij Novogorod.

Her besøger han byens snedækkede stadion og bilfabrikken Gas, hvor han selv er med til at bygge biler. Han kører lastbilræs i skoven, besøger et kunstmuseum og berømmer maleren Vasilij Kandinskij samt maler matrusjkadukker.

Ikke ligefrem politisk sprængfarligt, og hans tale til kameraet er blottet for politiske tilkendegivelser. Men da der er tale om RT, er intet enkelt.

Manchester-træners »blodpenge«

Det har en af verdens mest berømte fodboldtrænere, portugiseren José Mourinho, også opdaget. Mourinho - der er træner for britiske Manchester United - annoncerede 5. marts, at han ville være fodboldkommentator ved VM for RT, ifølge britiske medier til en løn af 1,7 millioner kroner om dagen.

Vi tager lige datoen igen. Det var nemlig dagen efter attentatet på spionen i Salisbury.