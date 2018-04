I 20 år måtte to brødre se sig selv som børnemordere – nu er de frifundet

FAKTA

Kevin-sagen

16. august blev liget af 4-årige Kevin Hjalmarsson fundet på en palle i kanten af den lokale sø. Politiet troede først, at drengen var druknet, men arbejdede hurtigt med en teori om en pædofil.

Nogle uger inde i efterforskningen sagde Robin Dahlén til sin far, at han så Kevin blive dræbt. De kørte straks ind på politistationen, hvor Robin blev afhørt. Han kunne ikke give en sammenhængende historie om hverken mord eller morder.

I mangel af spor blev politiet ved med at afhøre brødrene. Robin gav stadig ingen klar forklaring, men nævnte, at hans bror, Christian Karlsson, også var til stede. De blev begge mistænkt.

Brødrene havde et alibi, da familievenner, der var på besøg, klart fortalte, at de havde været ved huset hele tiden. Familien havde en 4-årig med og holdt derfor godt øje med børnene. Politiet valgte at se bort fra deres vidneudsagn.

Robin og Christian fik skylden. Politiet sagde, at de havde tilstået, men en dokumentar viste sidste år, at det ikke var tilfældet. Efterforskningen blev genoptaget, og drengene er nu renset for skyld.

