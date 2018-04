Vatikanet fængsler diplomat for udbredelse af børneporno

Vatikanet har fængslet en diplomat for børnepornografiske forbrydelser, oplyser Vatikanet i en skriftlig udtalelse.

Diplomaten, som har været ansat på Vatikanets ambassade i Washington, er fængslet, mens en sag mod ham forberedes.

»Den anklagede er placeret i en fængselscelle på gendarmeriets kaserne«, hedder det i udtalelsen.

Diplomaten er i henhold til Vatikanets straffelov sigtet for besiddelse og udbredelse af store mængder børnepornografisk materiale.

Diplomaten blev i september sidste år kaldt hjem fra tjeneste i USA, da amerikanske myndigheder havde gjort opmærksom på mulige ulovligheder.

Vatikanet afviste at lade manden blive retsforfulgt i USA.

Beskyldes for at holde hånden over krænkere

Ifølge en lov fra 2013 vil det give en straf på et til fem års fængsel og en bøde fra 2500 til 50.000 euro. Bøderne svarer i danske kroner til beløb fra 18.650 til 373.000.

Bliver diplomaten tiltalt, kan han blive den første, der tiltaltes efter Vatikanets straffelov for krænkelser relateret til børn.

En polsk diplomat var anklaget for at betale unge drenge for sex, mens han var ambassadør i Den Dominikanske Republik.

Men han døde, inden retssagen var klar.

Over hele verden er historier om pædofili dukket op i den katolske kirke, og kirken er blevet beskyldt for at holde hånden over krænkerne.

Pave Frans har lovet at holde fast i en 'nultolerance', som blev annonceret af forgængeren Benedict XVI.

Under et besøg i Chile i januar forsvarede paven en biskop, som angiveligt dækkede over sexkrænkelser. Pave Frans sagde til de vrede ofre, at de ikke havde beviser imod biskoppen.

Senere måtte paven undskylde, og den katolske kirkes særlige undersøger for seksuelle krænkelser blev sat til at undersøge anklagerne.

ritzau