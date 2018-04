Køretøj påkører mennesker i Tyskland - politi melder om dræbte og sårede I den tyske by Münster har et køretøj ramt adskillige mennesker. Årsagen er endnu ukendt.

En større aktion med politi og redningsfolk er lørdag aften i fuld gang i centrum af den vesttyske by Münster, hvor politiet melder om, at flere mennesker er blevet dræbt.

»Der er døde og sårede. Undgå venligst området«, skriver det lokale politi på Twitter, som understreger, at de er på stedet.

Et køretøj, formentlig en varevogn, blev omkring kl. 15.30 kørt ind i en flok af mennesker uden for en restaurant i den historiske indre by. Årsagen er endnu uvis.

Ifølge det danske udenrigsministerium er der ikke oplysninger om, at danskere er berørt.

Ifølge det tyske medie Spiegel har det tyske indenrigsministerium oplyst, at fire er døde, herunder den formodede fører af køretøjet, som angiveligt har begået selvmord ved at skyde sig selv. Blandt de sårede er seks i livsfare.

Politi: Spekulér venligst ikke

Spiegels reporter på stedet oplyser, at et objekt er fundet i køretøjet, hvor man nu er i gang med at foretage en test for, om det er sprængstof. Sidstnævnte er ikke bekræftet af politiet.

»Situationen er foreløbig uklar«, skriver politiet på Twitter.

»Spekulér venligst ikke«, skriver politiet gang på gang.

Münster ligger i den nordlige del af delstaten Nordrhein-Westfalen og har omtrent 275.000 indbyggere.

1-års dagen for angreb i Stockholm

Episoden i Münster sker på 1-års dagen for et angreb i den svenske hovedstad, Stockholm, hvor en stjålet lastbil bevidst blev kørt ind i mennesker langs Drottninggatan. Fem mennesker blev dræbt og 14 såret.

Om dagens tragiske hændelse har forbindelse til angrebet i Stockholm vides endnu ikke.

I december 2016 kørte en mand bevidst en lastbil ind i en menneskemængde ved et julemarked i den tyske hovedstad, Berlin, og dræbte 12 mennesker. Gerningsmanden var Anis Amri, en afvist asylansøger fra Tunesien, som fire dage senere blev dræbt af politi i den italienske by Milano.

Opdateres.