Interview: »Det ligner et frit og fair valg. Men det er et facadedemokrati« Da Attila Agh var med til at forberede Ungarns EU-medlemskab, troede han kun, det ville gå fremad med demokratiet. Dagens valg i Ungarn viser, at han tog grueligt fejl.

Politologen Attila Agh husker tilbage på 1990’erne som en periode med store illusioner. Professoren var med i et ekspertudvalg, som forberedte Ungarn på EU-medlemskabet i 2004. Han havde til opgave at europæisere de ungarske institutioner efter det kommunistiske styre, der faldt i 1989.

»Hvis du læser min forskning fra dengang, vil du se, hvor forsimplet en fortælling vi politologer havde. Vi troede, at vi nærmest automatisk ville blive europæiseret og moderniseret. At det år efter år ville blive bedre og bedre. Men sådan gik det jo ikke«, siger Attila Agh, der har taget en pause fra sit omfattende familiære påskeprogram i det katolske land for at fortælle om de bristede illusioner.

Ungarerne går til valg i dag, og hvis meningsmålingerne har ret, bliver Viktor Orban valgt til premierminister for fjerde gang. Omkring hver anden ventes at stemme på Orbans Fidesz-parti.

Facadedemokratiet

Attila Agh tager imod på sin stamrestaurant i Budapest. Da tjeneren har skænket et glas ungarsk rødvin, går den 76-årige professor fra Corvinus Universitet i lag med elendigheden.

»Ved første øjekast virker vores valg tilforladelige. Vi har jo de demokratiske institutioner, så på overfladen kan det godt ligne et frit og fair valg. Men vi har at gøre med et facadedemokrati«, siger Attila Agh og giver sig i kast med at remse op.

EU har finansieret hele Fidesz-systemet. Det er skandaløst Attila Agh, professor

Dels er der de formelle indvendinger: Eksempelvis mange falske kandidater på de uoverskuelige valglister, som blot skal skabe stemmespild i Ungarns komplicerede valgsystem, der er en kombination af flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg. Desuden er der uretfærdigheden i, at den knap halve million hovedsageligt Fidesz-tro ungarere i nabolandene kan stemme via post, mens den omkring halve million ungarere, der bor i Vesteuropa, skal møde op personligt på ganske få stemmesteder.

Og så er der spørgsmålet om fairness. Attila Agh nævner plakaten ved sporvognsstoppestedet ude foran stamrestauranten. Plakaten, der hænger overalt i Ungarn, viser hundredvis af mørke indvandrere med et stort, rødt stopskilt over sig. Plakaten er en såkaldt informationskampagne finansieret af offentlige midler. Men dens budskab flugter 100 procent med regeringspartiets slagnummer i valgkampen.

Offentlig informationskampagne, der hænger overalt i Ungarn disse dage.

I fjor var der lignende informationskampagner om Viktor Orbans to andre hovedfjender i valgkampen: EU og finansmanden George Soros.

Attila Agh nævner også mediesituationen: Ud over de statslige kanaler har Fidesz kontrol med omkring 90 procent af private medier, ifølge flere opgørelser. Det betyder eksempelvis, at selv om de private medier kommer med afsløringer om omfattende korruption, kommer det de færreste vælgere for øre.

Hertil kommer, siger Attila Agh, at Fidesz har svækket de demokratiske kontrolmekanismer og ændret valgloven til egen fordel.

Men hvordan kunne det gå så anderledes, end politologerne forudså i 90’erne?

»Under kommunismen havde folk i det mindste oplevet en vis social sikkerhed. Den fornemmelse har folk ikke længere, og uligheden er steget voldsomt. Da krisen kom i 2008, mistede mange deres job, og deres lån blev dyrere. Og ind kom Fidesz med fortællingen om, at europæiseringen og moderniseringen var slået fejl, og at partiet som det eneste kan beskytte Ungarn mod Bruxelles, George Soros og indvandrerne«, siger Attila Agh.