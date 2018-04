Orban virker umulig at vælte ved valget i dag – men én mand har vist, hvordan man gør En 46-årig økonom chokerede Ungarn, da han for en måned siden slog regeringspartiet Fidesz i et borgmestervalg. Et håb blev tændt. Om at kopiere ’miraklet’ ved parlaments-valget i dag.

Fidesz har så fast et greb om magten i Ungarn, at det er svært at forestille sig, at det overhovedet kan være anderledes. Partiet har, for blot at give et par smagsprøver, ændret valgloven til egen fordel, svækket civilsamfundet og sikret sig kontrol over de fleste medier.