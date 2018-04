Frankrig ramt af ny to dages togstrejke: »Vi er i gang med en maraton, som kan vare lang tid« Togstrejken risikerer at vare flere uger, mens kun få studenter er i aktion. Præsident Macron vil fastholde reformer.

Det er snart 1. maj, men det er ikke derfor, de røde faner bliver luftet og de revolutionære paroler støvet af i disse dage. Det er alvor, lyder det i kor fra vrede pensionister, strejkende jernbanearbejdere, sygeplejersker på sammenbruddets rand og studerende, som er rede til at opgive de forestående eksaminer for at slutte sig til kampen mod præsident Macron.

Jernbanearbejdernes rullende strejke ramte de rejsende fra i går aftes. De genoptager arbejdet igen tirsdag morgen, hvorefter de igen arbejder tre dage.

»Vi er i gang med en maraton, som kan vare lang tid«, lyder det fra den faglige leder Philippe Martinez.

De mange utilfredse retter skytset mod præsident Emmanuel Macron, som siden juli sidste år har indledt en bølge af reformer, som ifølge ham skal modernisere landet med den høje arbejdsløshed og de store sociale uligheder.

Vi bliver her, til regeringen tager loven om adgangsbegrænsning af bordet Julie D., historiestuderende

Men ifølge kritikerne er præsidenten ved at udhule den offentlige sektor. Han uddeler store gaver til arbejdsgiverne og afskaffer formueskatten, mens hospitaler, plejehjem, universiteter og hele transportsektoren vånder sig under utilstrækkelige ressourcer.

Ude på Tolbiac-fakultetet i Paris, som er besat af en lille gruppe studerende, er den historiestuderende Julie D. – der ligesom andre studerende og strejkende ikke vil opgive sit fulde navn – meget kategorisk.

»Vi bliver her, til regeringen tager loven om adgangsbegrænsning af bordet«, siger hun. »Vi sover i auditoriet, vi har vagter overalt, og vi er i kontakt med kammerater andre steder«.

Men foreløbig er der ingen fare. Ifølge en forordning fra 1231, som stadig respekteres, kan politiet kun rykke ind i et universitet på rektorens foranledning.

Frygter nedskæringer

Besætterne bryder sig ikke om journalister, men Julie siger god for Politiken. Indenfor er to hætteklædte unge ved at klæbe plakater op i fakultets foyer, hvor stole og borde står klar til at tjene som en midlertidig barrikade.

’Knippelsvingeren Macron skal væk’, står der på en af plakaterne, og ved siden af er en gruppe allerede i gang med at fabrikere bannere til nye demonstrationer.

»Vi er også klar til at slutte os til jernbanearbejderne som forleden, hvor vi demonstrerede sammen, for vi kæmper den samme kamp. Adgangsbegrænsning er ikke andet end nedskæringer og besparelser, som jernbanearbejderne også har lidt under i mange år«.

Det er lokomotivføreren Jacques D. helt enig i. Sammen med en gruppe kolleger forsøger han at få en dialog i gang med nogle rejsende foran St. Lazare banegården i Paris. Det er afgørende, for ifølge en meningsmåling offentliggjort torsdag mener 58 procent af franskmændene, at strejken, som bliver genoptaget i aften for endnu to dage, ikke kan retfærdiggøres.

»Regeringen prøver at overbevise befolkningen om, at vore lønninger og pensioner er årsagen til de mange aflyste og forsinkede tog. Men vi har i mange år peget på behovet for investeringer og flere midler til vedligeholdelse af skinner og materiel«.

Det synspunkt forstår mange, for et flertal af befolkningen frygter yderligere forringelser af en offentlig sektor, som er kostbar, men som ikke leverer kvalitet for pengene.

Gnisterne fyger mange steder i landet, hvilket præsident Macron oplevede torsdag under et besøg i Rouen.

Her blev han modtaget af en demonstration med studerende, jernbanefunktionærer og pensionister, og en sygeplejerske formåede at trænge frem til præsidenten.

»Vi kan ikke holde til det mere«, lød det fra sygeplejersken med henvisning til overbelægningen på landets hospitaler kombineret med manglende ressourcer. Læger og sygeplejersker må udsætte ferier, og afspadseringsdagene hober sig op samtidig med, at hospitalernes udstyr er mere og mere nedslidt.