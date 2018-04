Ekspert: Strejkende lokomotivførere får svært ved at vinde massiv opbakning Trods frygt for velfærdsstatens fremtid afventer flertallet resultaterne af Macrons politik. Men en enkelt gnist kan antænde et stort bål.

Præsident Emmanuel Macron og hans rådgivere har nok at se til med togstrejken. Men de frygter især, at de seneste måneders mange strejker og demonstrationer for højere lønninger, bedre arbejdsvilkår og investeringer i alt lige fra fængsler til vuggestuer og hospitaler smelter sammen i én stor bevægelse, som i værste fald vil lamme landet og kaste det ud i en dyb politisk krise.

Det er nøjagtigt, hvad Philippe Martinez, leder af den faglige landsorganisation CGT, ønsker.

»Vi må gøre alt for, at alle de kræfter, som bekæmper sociale forringelser og udhuling af den offentlige sektor, finder sammen«, sagde han forleden.

Macron skal passe på med ikke at fremstå som en kold teknokrat. Dem bryder franskmændene sig ikke om Philippe Breton, politolog

Men det kommer næppe til at ske, mener Philippe Breton, politolog og professor i kommunikation ved universitetet i Strasbourg.

»Vi taler om meget forskellige bevægelser. For nogle handler det om at få mere i løn. For andre, som for sygeplejersker og fængselsbetjente, er det ud over lønnen også et spørgsmål om at kunne udføre deres arbejde korrekt. Fængslerne er overfyldte, hospitalerne er nedslidte, og ressourcerne er utilstrækkelige. De føler, at de bliver slidt op«, siger han.

Det samme gælder for andre kategorier af offentligt ansatte, men det er ikke nok til at skabe en fælles bevægelse, mener Philippe Breton.

»Dertil kommer, at de ansatte i jernbanerne, selv mange i vigtige og ledende stillinger, traditionelt har sympati for yderfløjene. Mange af dem stemte på venstrefløjslederen Jean-Luc Mélenchon ved præsidentvalget sidste år. Marine Le Pen fik også mange stemmer hos jernbanearbejderne, selv om de ikke vil sige det højt. Så det er en atypisk gruppe, hvilket gør det svært at samles omkring dem«.

Studenter på fortovscafé

Philippe Breton peger også på erfaringerne fra den store jernbanestrejke i 1995, som lammede landet i flere uger.

»Den gang appellerede venstrefløjen også til en bred bevægelse. Men de øvrige offentligt ansatte og den private sektor forholdt sig i ro. De lod jernbanearbejderne føre slaget for dem. Det kan ske igen«.

Universitetslæreren Philippe Breton tror heller ikke på en ny maj 68 med store aktioner blandt studenterne.

»Nogle ganske få fakulteter i landet er besat af meget få studenter. Det er et fuldstændig marginalt fænomen. Her i Strasbourg besluttede en generalforsamling af studerende med 37 stemmer at besætte en bygning. De andre studerende sad på fortovscafeerne i det dejlige vejr«.

Besættelsen varede kun nogle få timer, men Philippe Breton vil ikke helt afvise en mobilisering.

»Det kan ske ved et tilfælde. Lad os ikke håbe, at det sker, men et dødsfald under en demonstration kan få vreden til at blusse op«.

De fleste faglige ledere og eksperter er enige med ham. Jean-Claude Mailly, formand for den moderate landsorganisation Force Ouvrière, ser ingen tegn på en koordination af protesterne, men han kritiserer præsidenten for at ville reformere landet i lyntempo uden at føre den nødvendige dialog med de implicerede.

»Man skaber et indtryk af, at alt er besluttet på forhånd … Og når græsset er for tørt, kan selv den mindst gnist antænde et bål«.