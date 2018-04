Nyt formodet kemisk angreb: Billeder viser hele familier, der er gasset ihjel, mens de søgte ly

En syrisk oprørsgruppe anklager Syriens præsident Bashar al-Assads regeringsstyrker for at bruge kemiske våben - angiveligt nervegas - mod befolkningen i byen Douma i det østlige Ghouta, øst for hovedstaden Damaskus.

Der har været angreb både fredag og lørdag. En hjælpeorganisation oplyser, at 35 mennesker er døde, skriver The Guardian. BBC vurderer på baggrund af flere forskellige lokale kilder, at mindst 70 mennesker er døde, »men tallene varierer, og det er endnu ikke klart, hvad der er sket«. Kilder oplyser også, at et hospital var et af målene.

Den frivillige hjælpegruppe The White Helmets - der i 2016 modtog tyve millioner kroner i støtte fra den danske stat - har på Twitter delt voldsomme billeder af lig, også af små børn. De skriver, at »hele familier er blevet gasset ihjel«, angiveligt mens de søgte ly for bomberne i kældre eller lignende.

Også den syriske hjælpeorganisation Syrian American Medical Society (Sams) oplyser, at der er brugt kemiske våben, skriver The Guardian.

Statslige medier i Syrien afviser at have brugt kemiske våben og siger, at oprørerne i det østlige Ghouta er stærkt pressede og derfor spreder falske nyheder. Samtidig oplyser de, at oprørernes nylige angreb i Damaskus har dræbt mindst seks civile.

Afbrudte forhandlinger

Byen Douma er den sidste by i regionen, som fortsat er under oprørernes kontrol, og den er belejret af de syriske regeringsstyrker. I fredags brød forhandlinger mellem konfliktens parter sammen, hvorefter et voldsomt luftangreb blev indledt - oprørsgruppen Jaish al-Islam havde ifølge BBC forsøgt at forhandle sig til en aftale om, at medlemmer af oprørsbevægelsen kunne blive i Douma som en slags lokal sikkerhedstjeneste.

Ifølge det britisk-baserede Syrian Observatory for Human Rights, der har overvåget borgerkrigen i Syrien siden begyndelsen i 2011, mistede 40 civile livet under angrebene fredag, og yderligere 30 omkom under angreb i går, lørdag.

Bombardementerne har fået det amerikanske udenrigsministerium til at reagere. Talsperson for ministeriet Heather Nauert siger i en pressemeddelelse:

»Vi følger fortsat de foruroligende rapporter fra 7. april om det, der angiveligt er endnu et angreb med kemiske våben, denne gang rettet mod et hospital i Douma, Syrien. Oplysninger fra en række kontakter og lægefagligt personale på stedet indikerer et potentielt højt antal omkomne, inklusive familier, der havde søgt ly. Disse oplysninger, hvis de bekræftes, er forfærdelige og kræver et omgående svar fra det internationale samfund«, lyder det.

Flere kemiske angreb i Syrien

Hvis det bekræftes, at der er er tale om et angreb med kemiske våben, er det ikke første gang, det sker i Syrien.

I august 2013 blev hundredvis af mennesker dræbt under et angreb med brug af nervegassen Sarin i det østlige Ghouta. FN bekræftede brugen af Sarin, men placerede ikke et ansvar.

I april 2017 døde mere end 80 mennesker i et angreb med Sarin i den oprørskontrollerede by Khan Sheikhoun, og en undersøgelse af FN i samarbejde med den internationale organisation imod brugen af kemiske våben OPCW placerede ansvaret hos den syriske regering.

Desuden er det på tale, at der blev anvendt kemiske våben i marts i år. Aktivister, lægefagligt personale og den amerikanske stat har slået fast, at der blev kastet bomber med gift gas mod oprørskontrollerede byer, skriver BBC. FN og OPCW undersøger hændelsen.

I pressemeddelelsen fra det amerikanske udenrigsministerium placeres ansvaret da også entydigt hos »Assad-regimet og dens støtter«. Talspersonen Heather Nauert udtaler:

»Rusland, med sin urokkelige støtte til regimet, har i sidste ende ansvaret for disse brutale angreb«.

»USA opfordrer Rusland til at afslutte denne absolutte støtte med det samme og samarbejde med det internationale samfund for at forebygge yderligere barbariske angreb med kemiske våben«.