Sådan kan den franske strejke påvirke dig Det er bl.a. turister, der bliver ramt af transportstrejken i Frankrig.

Togstrejkenrammer ikke alle afgange. De strejkende nedlægger arbejdet i to dage og arbejder de følgende tre hvorefter de gentager processen indtil i juni måned. Arbejdet stopper fra kl. 20 dagen før strejken og bliver genoptaget kl. 8 på tredjedagen, hvilket også skaber aflysninger og forsinkelser de dage, der ikke strejkes. For eksempel opstår der flaskehalse i det tekniske eftersyn af tog med det resultat, at der ikke er tilstrækkeligt rullende materiel, og sporarbejder bliver udsat.

De franskestatsbaner, SNCF, oplyser på deres hjemmeside om strejkedage og aflysninger. De mindst ramte er hurtig-togene TGV.

Omkring de store byer er nærtrafikken ramt. Metroen i Paris kører, men på flere strækninger sker det i samarbejde med SNCF, hvis personale strejker.

Selv omkun omkring 30 procentnedlægger arbejdet, er effekten stor. De strejkende udgør overvejende kørende personale.

Flytrafikkenbliver også ramt. Air Frances personale har varslet flere arbejdsnedlæggelser i april, ligesom flyvelederne også kan gå i aktion.

Hvad gør franskmændene? Mange aflyser rejser, hvilket allerede rammer hotel- og restaurantsektoren. Andre organiserer sig med hjemmearbejde. Busserne mellem landsdelene har stor succes, og mange opdager delebiler som for eksempel BlaBlaCar, der melder om over 40.000 daglige ture.