EU's ydre grænsekontrol begynder uden for Europa. Også i USA bygges mure USA’s grænse til Mexico skal have mur og soldater, og Tyrkiet bygger muren mod Syrien færdig.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har i denne uge annonceret, at han vil sende 2.000-4.000 soldater fra nationalgarden til den 3.145 kilometer lange amerikansk-mexicanske grænse. Præsidenten kan foreløbig ikke få Kongressen til at finansiere sit løfte om en fysisk mur langs store dele af grænsen, som han kalder katastrofalt svag.

Det sker, selv om antallet af mennesker, der arresteres, mens de sniger sig over grænsen fra Mexico til USA, de seneste årtier er faldet markant. Sidste år var tallet det laveste i mindst 17 år. Samtidig er grænsekontrollen blevet styrket. Der er omkring 1.000 kilometer hegn, som visse steder trænger til renovering. Der er indsat droner til overvågning. USA har næsten 20.000 grænsebetjente til sine i alt 6.000 kilometer grænse. Antallet af betjente er fordoblet under de to foregående præsidenter, selv om der er en del ledige stillinger.

Muren mod Syrien

Tyrkiet afslutter i disse uger byggeriet af en tre meter høj og 911 kilometer lang mur på grænsen til Syrien, der blandt andet skal holde flygtninge og migranter ude.

EU har blandt andet betalt mere end 262 millioner kroner for 82 pansrede militærkøretøjer, hvoraf 32 er i aktion ved grænsen, kunne Politiken for nylig berette efter kulegravning af EU-kontrakter. Køretøjerne har sensorer og varmefølsomme kameraer med periskop. Muren er også udstyret med fjernbetjente skydetårne.

EU har i marts frigivet den anden betaling på 22 milliarder kroner til Tyrkiet i en aftale, som skal sikre, at flygtninge bliver i Tyrkiet. På Middelhavet omkom 3.139 mennesker ifølge UNHCR sidste år i forsøget på at nå Europa.

På EU’s østlige grænse har en række lande rejst grænsehegn efter det store antal asylansøgere i 2015. Siden er antallet af asylansøgere faldet.