Forskere: EU taler meget pænere om migranter, men har i praksis ikke så meget at lade Trump høre om grænsekontrol

Da Donald Trump i 2015 annoncerede sit kandidatur til præsidentvalget i USA, skete det med en tilsværtning af mexicanske indvandrere, der stadig giver genlyd her næsten tre år senere.

Donald Trump hævdede, at mexicanske immigranter er nogle, som Mexico »sender« til USA, og at de medbringer masser af problemer som narkotika og kriminalitet.

USA Flygtninge. USA har for i år lagt et loft på 45.000, der kan få asyl. Migranter.Der bor anslået godt 11 millioner migranter i USA uden opholdstilladelse. Tallet har været stabilt i 7-8 år. Siden 2007 er de fleste nyankomne kommet lovligt ind i USA. I 2017 blev 303.916 personer anholdt ved den amerikansk-mexicanske grænse for at bevæge sig ind i USA ulovligt. Det var det laveste antal i over 17 år. Kilder: US State Department, Verdensbanken og Pew Research Center.

EU Flygtninge. I 2017 blev 471.360 flygtninge tildelt asyl i EU. Det var et fald på 33 procent i forhold til 2016, hvor et rekordhøjt antal flygtninge blev tildelt asyl. Migranter.Der findes ikke et præcist estimat for, hvor mange migranter der opholder sig illegalt i Europa. I 2016 blev 388.280 personer afvist ved EU's ydre grænser. Samme år blev godt en halv million personer beordret ud af EU som følge af ulovligt ophold. Kilde: Eurostat

»De er voldtægtsmænd«, sagde han simpelthen, før han tilføjede, at nogle af dem formodentlig er gode mennesker.

Vi har ikke en fælleseuropæisk diskurs om, at folk skal holdes ude og er nogle forbrydere. Der er en menneskeretsdimension, som man ikke finder hos Trump Gerd Battrup, lektor med ekspertise i grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet

Donald Trump har mange gange talt om ’bad hombres’ – slemme mænd – fra Mexico som nøgleargument for at bygge en »stor, smuk mur« på grænsen. Hans nedsættende sprog er ikke bare et dramatisk brud med almindelig dekorum i det multikulturelle indvandringsland. Det har også juridiske konsekvenser. For nylig henviste en dommer direkte til, hvad han kaldte Trumps racemæssigt nedværdigende sprogbrug, da han afviste regeringens krav i en højpolitisk sag om muligt statsborgerskab til indvandrere i USA, der for mange år siden blev bragt ulovligt til landet som børn. Tidligere har en anden dommer spændt ben for Trumps såkaldte indrejseforbud med henvisning til hans tidligere, diskriminerende udtalelser om at stoppe al muslimsk indvandring.

Donald Trumps måde at tale om immigranter på er én af forskellene mellem USA og det officielle EU, påpeger Gerd Battrup, der er lektor med ekspertise i grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet.

»Vi har ikke en fælleseuropæisk diskurs om, at folk skal holdes ude og er nogle forbrydere. Der er en menneskeretsdimension, som man ikke finder hos Trump. Der er nok en større bekymring i Europa for, at det er farligt at emigrere. Den danske og europæiske debat er altså ikke helt så skarptandet som den amerikanske«, siger Gerd Battrup.

Mens Donald Trump presser på for at få bygget sin mur, har EU siden det store antal flygtninge og migranter i 2015 fra især Syrien skærpet sin egen ydre grænsekontrol på flere måder. Man har indgået en aftale med Tyrkiet, der skal mindske antallet af flygtninge til EU. Man samarbejder med Libyen i Middelhavet. En række EU-lande mod øst har på egen hånd rejst lange grænsehegn.

Hvor stor forskel er der egentlig på USA’s og EU’s grænsekontrol, spørger jeg.

Gerd Battrup peger på geografien.

»Europa er jo først og fremmest beskyttet af et Middelhav, og mod øst, hvor der er ved at blive opført hegn, er der også meget store, tyndt befolkede skovområder ind mod Rusland og Hviderusland, som faktisk er under stærk bevogtning. Jeg tror ikke, at Europa der har noget at lade USA høre«, siger hun.

Militarisering af grænsen

Sine Plambech, der er seniorforsker i migration og grænsekontrol ved Dansk Institut for Internationale Studier, peger på militariseringen af grænsen som en fællesnævner. I USA vil Trump sætte militæret ind. I Europa blev Nato involveret i Middelhavet, og i Danmark blev forsvaret sat ind ved grænsen til Tyskland, påpeger hun.

Begge steder ser politikere lidt bort fra, hvad forskningen fortæller virker, og taler i stedet direkte til deres befolkninger, vurderer hun. Men ligesom Berd Battrup ser hun en klar forskel i måden, der tales på.