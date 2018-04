Efter voldsomt »kemisk angreb«: Assad-regimet erklærer sig tæt på symbolsk kæmpesejr

I august 2013 blev hundredvis af mennesker dræbt under et angreb med brug af nervegassen sarin i det østlige Ghouta. FN bekræftede brugen af sarin, men placerede ikke et ansvar.

I april 2017 døde mere end 80 mennesker i et angreb med Sarin i den oprørskontrollerede by Khan Sheikhoun, og en undersøgelse af FN i samarbejde med den internationale organisation imod brugen af kemiske våben OPCW placerede ansvaret hos den syriske regering.

Desuden oplyser lokale kilder, at der i mindst to tilfælde blev anvendt giftgas i marts i år.

Syrien og Rusland afviser

Også Rusland har også været hurtig til at afvise, at der er anvendt kemiske våben i angrebet på Douma. Rusland er en vigtig allieret til præsident Bashar al-Assad, der siden 2011 har bekæmpet syriske oprørere i den længstvarende og mest blodige af de konflikter, der opstod som følge af det arabiske forårs protester mod autoritære regimer.

Generalmajor Jevgenij Jevtusjenko citeres i russiske statsmedier for at sige, at Rusland ikke vil tøve med at sende specialister til Douma for at »bekræfte, at disse anklager er fabrikerede«.

I en pressemeddelelse fra det amerikanske udenrigsministerium erklærer talsperson Heather Nauert, at et kemisk angreb, hvis det bekræftes, vil afføde en skarp international reaktion. Hun siger desuden:

»Rusland, med sin urokkelige støtte til regimet, har i sidste ende ansvaret for disse brutale angreb«.

»USA opfordrer Rusland til at afslutte denne absolutte støtte med det samme og samarbejde med det internationale samfund for at forebygge yderligere barbariske angreb med kemiske våben«, lyder det fra det amerikanske udenrigsministerium.

Præsident Donald Trump har også kommenteret angrebet på Twitter, hvor han slår fast, at der er tale om et kemisk angreb, og at den russiske præsident Putin sammen med det iranske styre er ansvarlige for at »støtte dyret Assad«.