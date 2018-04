Hvorfor dræbte en 48-årig mand to personer og sårede 20 i Münster? Politiet ved endnu ikke, hvorfor en 48-årig mand i går eftermiddags kørte ind i en menneskemængde på en plads i Münster. Gerningsmanden har tidligere været anklaget for trusler, ejendomsskade, bedrageri og flugtbillisme - men har ikke været dømt.

Det tyske politi kendte udmærket til den 48-årige mand, der lørdag eftermiddag kørte en sølvgrå varevogn ind i en menneskemængde foran restauranten Grosser Kiepenkerli den vesttyske by Münster. Han havde tidligere været i karambolage med tysk lovgivning, siger de tyske anklagere.

Men de ved ikke, hvorfor han kørte ind i menneskemængden, hvor han dræbte en 51-årig kvinde og 65-årig mand. Heller ikke, selv om tysk politi uafbrudt har været i gang med efterforskningen siden i går eftermiddags.

»Der er ikke noget, der indikerer, at der er en politisk baggrund, eller at andre (end manden selv, red.) er involveret«, siger anklageren Elke Adomeit i følge AP.

Han nåede at såre yderligere 20 mennesker, inden han skød sig selv inde i varevognen. Flere af de påkørte er stadig så hårdt kvæstet, at de er i fare for at miste deres liv.

Ved siden af mandens lig i varevognen har politiet fundet en falsk pistol og den pistol, han brugte til at skyde sig selv. De har også fundet fyrværkeri, der var forklædt som en bombe.

Mandens navn er endnu ikke offentliggjort.

Forårsdagen blev pludselig mørk

Det tyske politi siger, at manden havde fire lejligheder - to i Münster og to i den østtyske delstat Sachsen. Desuden havde han flere biler, som politiet har gennemsøgt.

Han har tidligere været anklaget for trusler, ejendomsskade, bedrageri og flugtbilisme, men anklager Elke Adomeit siger, at han ikke er blevet dømt for disse anklager.

Meget mere siger myndighederne ikke om den 48-årige mand.

Det var ellers en prægtig forårslørdag midt i Münsters gamle bydel, hvor temperaturen var omkring de 20 grader. Mange var samlet foran restauranten Grosser Kiepenkerl for at nyde forårssolen. Den lysende solskinsdag blev dog mørk, da den sølvgrå varevogn pludselig kørte imod menneskemængden med høj hastighed. Sekunder senere var alt kaos.

»Pludselig var der en enorm støj. Det var som en klakken: klak, klak, klak. Og så løb alle skrigende væk«, siger 44-årige Osman Sahrin, som ejer en is-café 50 meter fra gerningsstedet, til Bild.

De mange sårede betød, at der opstod et akut behov for at samle blod blandt Münsters borgere. Flere hundrede samlede sig i en kø foran en blodbank i byen, der ekstraordinært åbnede for at hjælpe de mange sårede.

I dag er byen i sorg. Der bliver lagt blomster ved Grosser Kiepenkerl, og den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, besøgte pladsen, hvor han lagde blomster foran en statue, der står midt på pladsen. Blandt de mange blomster foran statuen ser man et skilt, hvor der står: »Warum?«. Tysk for 'hvorfor'.