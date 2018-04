Moulitsas er direktør , chefredaktør og rådgiver for en række af de organisationer, der kæmper mod præsident Donald Trump og hans politiske dagsorden.

I dag har Daily Kos media 70 ansatte og holder til på et kontor i Oakland i Californien.

Oprettede i 2002 i sin dagligstue bloggen Dailykos.com i protest mod optrækket til Irakkrigen. På få år blev bloggen en af de toneangivende på USA’s venstrefløj og et omdrejningspunkt for aktivister og donorer.

Bloggernes ’godfather’: Demokrater skal satse på kvinderne Trumps valgsejr viste, at det politiske budskab er underordnet. Det handler om at have den rigtige kandidat, mener en af USA's førende internetaktivister.