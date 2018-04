Syriske statsmedier: Stort missilangreb har ramt en militær luftbase - mange er døde

Adskillige mennesker er døde, og flere andre er sårede, efter et missilangreb har ramt en militær luftbase i det centrale Syrien tidligt mandag morgen.

Det rapporterer syriske statsmedier uden at give nærmere detaljer om antallet af dræbte.

»Flere missiler har ramt Tayfur-luftbasen«, rapporterer nyhedsbureauet Sana ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sana skriver videre, at Syriens luftforsvar har skudt otte missiler ned.

Angrebet kommer, kort tid efter at amerikanske myndigheder oplyste, at der med al sandsynlighed er brugt kemiske våben mod den oprørskontrollerede bydel Douma i udkanten af den syriske hovedstad Damaskus i weekenden.

Trump mener, at Putin og Iran bærer ansvar

»Mange er døde, herunder kvinder og børn, i et tankeløst angreb med kemiske våben i Syrien«.

»Præsident Putin, Rusland og Iran bærer et ansvar for at støtte udyret Assad. En høj pris at betale«, skriver Donald Trump på Twitter.

Han tilføjer, at havde præsident Barack Obama stået ved, at det ville være at 'krydse en rød linje', hvis Assad brugte kemiske våben mod sin befolkning, så 'ville den syriske katastrofe være slut for længst'.

USA afviser at stå bag angrebet

Kort tid efter nyheden om angrebet på den syriske militærlufthavn mandag morgen afviser amerikanske embedsmænd, at USA står bag.

Således oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at USA 'ikke udfører luftangreb i Syrien', men at ministeriet følger situationen tæt.

EU har tidligere sagt, at beviser peger på, at den syriske præsident Bashar al-Assads styre står bag weekendens angreb.

Angrebet har angiveligt kostet mindst 70 mennesker livet.

Det er fortsat sparsomt med oplysninger om angrebet mod den militære lufthavn mandag. Det er også uvist, hvem der står bag.

NBC News rapporterer, at præsident Donald Trump og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, søndag har talt i telefon sammen.

De to er blevet enige om 'et koordineret og stærkt fælles svar', skriver NBC News.

ritzau