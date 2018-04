Kreml: Det var to israelske kampfly, der angreb militær syrisk luftbase

Det var missiler fra to israelske kampfly, som ramte en militær syrisk luftbase.

De fløj ind i libanesisk luftrum og affyrede missilerne mod Tiyasluftbasen derfra, oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge det statskontrollerede russiske nyhedsbureau Interfax.

Ifølge syriske medier blev flere missiler skudt ned. Men andre nåede at ramme deres mål, hvor flere ifølge de syriske myndigheder blev dræbt eller såret.

Nyhedsbureauet AP skriver på grundlag af oplysninger fra syriske kilder, at størstedelen af de 14 dræbte var iranere eller medlemmer af iranskstøttede grupper. Og ifølge Interfax kom ingen russere til skade ved angrebet. Basen huser russiske militæreksperter, der er sendt til landet for at bistå Assad-regimet i dets kamp mod oprørere og islamister i den mangeårige borgerkrig i landet.

Tidligere militæraktioner

Israel har tidligere ramt syriske mål, blandt andet for at få ram på iranskstøttede militser så som Hizbollah, men israelske mediers spørgsmål om angrebet på luftbasen er blevet mødt med et »ingen kommentarer« fra Israels forsvar.

Det skete senest i februar, hvor israelerne slog til mod mål i Syrien efter at have nedskudt en iransk drone, der blev sendt ind mod Israel af iranske enheder i Syrien. Det kostede israelerne et F16-fly, der blev skudt ned af syrisk antiluftskyts.

Luftbasen, der nu er blevet ramt, benyttes af fly, der sættes ind mod oprørskontrollerede dele af Syrien.

I sin første omtale af angrebet meddelte det syriske fjernsyn, at det sandsynligvis var et amerikansk angreb, men den formodning er ikke gentaget siden hen i dækningen.

I Libanon skød blandt andre den hizbollahstyrede tv-station Al Manar hurtigt skylden for angrebet på Israel. Libanesiske medier oplyser, at to fly trængte ind i libanesisk luftrum fra Middelhavet på det tidspunkt, hvor angrebet mod den syriske luftbase fandt sted.

Kemisk angreb har vakt vrede

Luftbaseangrebet kommer i kølvandet på en anden episode i krigen, et formodet kemisk angreb på bydelen Douma ved Syriens hovedstad, Damaskus. Her mistede flere civile livet i weekenden. Det er en hændelse, der har fået USA's præsident, Donald Trump, til at love en skarp reaktion og til sammen med den franske præsident Macron at meddele, at de to lande i fællesskab vil slå til mod de ansvarlige for det kemiske angreb.

Havde hans forgænger Barack Obama stået fast på, at han ikke ville tillade det syriske styre at gå over stregen, så var krigen overstået for længst, mener Trump.