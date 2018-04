Stadigt flere tyske muslimer støtter den ultrakonservative salafisme Antallet af salafister er steget betydeligt i Tyskland. Mange af dem er voldsparate, advarer tysk efterretningstjeneste.

På få år er antallet af salafister fordoblet i Tyskland.

Hvor der i 2013 var registreret 5.500 tilhængere af den ultrakonservative muslimske retning, så er der i dag omkring 11.000 salafister, vurderer efterretningstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ifølge tyske medier.

Stigningen kan blive et problem. Salafisterne kræver, at muslimer lever efter strikse muslimske forskrifter og afviser generelt vestlige værdier. Og for en ikke uvæsentlig del af dem er anvendelse af vold og terror legitime midler til at opnå målet om et samfund, der er i overensstemmelse med Koranens forskrifter.

Derfor er de da også stærkt interessante for sikkerhedstjenesterne, der følger tilhængerne så godt som muligt. Den gruppe mænd, der blev anholdt i sidste uge som mistænkte for at forberede et terrorangreb med knive på deltagere i et halvmaraton i Berlin, er alle salafister. De mistænkes for at stamme fra samme kreds som gerningsmanden bag lastbilangrebet i Berlin, Anis Amri.

Findes i flere større byer

Ifølge BfV er der store klynger af salafister i blandt andet Hamborg, hvor halvdelen af de kendte salafister ifølge sikkerhedstjenesten er klassificeret som voldsparate jihadister. Det salafistiske miljø står også stærkt i Berlin og Frankfurt, fremgår det. I Bayern er det ifølge den seneste BfV-rapport om delstaten hver fjerde, der er rede til at gribe til vold i sagens tjeneste.

Og selv om ikke alle salafister er villige til at anvende vold, så er det de færreste af dem, der taler imod voldsanvendelse, når der propaganderes for den i de salafistiske kredse, konstaterer BfV.

Forventningen har været, at bevægelsens tiltrækningskraft ville klinge af, efterhånden som terrorbevægelsen Islamisk Stat blev trængt tilbage i Irak og Syrien, men det er ikke sket i det tempo, myndighederne har håbet.

»Islamisk Stat blev bygget på en propaganda, der forherligede kalifatet. Men det projekt er kollapset. Gruppens nederlag vil være med til at mindske støtten«, venter Michael Kiefer, ekspert i ekstremisme ved Osnabrück Universitets institut for islamisk teologi, ifølge nyhedsstationen Deutsche Welle.

Terrorister med tråde til salafistmiljøet

En række af gerningsmændene bag de senere års terrorangreb har færdedes i salafistiske kredse. Blandt dem er den 26-årige fransk-marokkaner, der i sidste måned skød løs på betjente og tog gidsler i et supermarked i Trebes i Frankrig.

Manden var registreret i den franske efterretningstjenestes register over potentielle terrorister, Fiche S, og havde været under overvågning for sine forbindelser til radikale, salafistiske kredse.