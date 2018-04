Oligark med tætte bånd til Putin får hug på børsen efter nye sanktioner Oleg Deripaskas selskaber straffes, efter at USA har indført sanktioner mod oligarker tæt på præsident Putin.

Der var kontant afregning på børserne mandag til en af de russiske oligarker, som ifølge USA står præsident Vladimir Putin nær.

Oleg Deripaska måtte tidligere mandag se kursværdien på sit aluminium-selskab Rusal halveret på børsen i Hongkong.

Da børsen i Moskva åbnede, faldt Rusal 32 procent. Selskabet er verdens næststørste producent af aluminium.

Det skriver AFP og Reuters.

Men også selskabet En+, som han kontrollerer, faldt fra morgenstunden med cirka 10 procent på børsen i London og med 18 procent i Moskva.

Baggrunden er, at USA fredag indførte de hidtil skrappeste sanktioner over for russiske oligarker, der er ekstremt rige russere, med tæt kontakt til Putin.

Deripaska er i særdeleshed den person, som USA ønsker at ramme.

Det fik Rusal til at advare om, at sanktionerne kan betyde, at det muligvis ikke kan tilbagebetale en del af sin gæld.

Stemningen af krise førte derfor til de store kursfald mandag.

En anden af oligarkerne, som rammes af USA's nye sanktioner, er chefen for det statsejede selskab Gazprom, Aleksej Miller.

USA og EU har påført Rusland en række sanktioner. Dels for at annektere den ukrainske halvø Krim i 2014, og dels for at støtte prorussiske oprørere i Ukraine.

ritzau