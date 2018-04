USA peger på Ruslands rolle i kemisk angreb i Syrien

USA vil ikke udelukke et militært indgreb mod Syrien efter meldinger om, at det syriske styre har taget kemiske våben i brug.

Det siger den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis.

»Jeg udelukker ikke noget lige nu«, svarer Mattis på spørgsmålet om, hvorvidt USA kan rette et angreb mod præsident Bashar al-Assads lagre af kemiske våben.

»Det første vi skal se på er, hvorfor kemiske våben stadig anvendes i det hele taget, når Rusland var garant for aftalen om fjernelse af alle de kemiske våben«, tilføjer den amerikanske forsvarsminister på vej til et møde med emiren i Qatar.

Den britiske premierminister, Theresa May, kommenterer også det kemiske angreb i Syrien efter et møde med den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), mandag.

»Vi undersøger, hvad der er sket i Syrien. Hvis det er et kemisk angreb, som de første rapporter viser, så er det endnu et eksempel på Assad-brutalitet«, siger May.

»Vi diskuterer med vores allierede, hvilke tiltag der skal tages. Hvis det er kemiske angreb, så vil vi sikre os, at de ansvarlige skal stå til ansvar for det«.

Rusland: Anklager er en provokation

FN's Sikkerhedsråd er indkaldt til hastemøde mandag aften for at drøfte det kemiske angreb.

Tyskland fordømmer angrebet og siger, at omstændighederne peger på, at den syriske regering står bag.

Kina vil støtte en undersøgelse af det formodede kemiske angreb, mens Rusland kalder anklagerne mod den syriske regering for en provokation.

»Regeringen fordømmer på den stærkest mulige måde denne nye brug af giftgas«, siger den tyske regerings talsmand, Steffen Seibert.

»Regimets handlinger er oprørende, konstaterer han og tilføjer, at de ansvarlige må stilles til regnskab«.

Der lyder også hård kritik fra Kina.

»Vi modsætter os resolut brugen af kemiske våben fra et hvilken som helst land, organisation eller enkeltperson uanset grunden eller omstændighederne«, lyder det fra en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium ifølge AFP.

Kina vil støtte en 'omfattende' undersøgelse af, hvad der i weekenden skete i den syriske by Douma, siger han.

Over 70 meldes omkommet efter det kemisk angreb på byen, der kontrolleres af oprørere.

Men den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, afviser beskyldningerne mod den syriske regering.

Oplysningerne er falske og en provokation, siger han.

ritzau