Amnesty registrerer under 1.000: Antallet af henrettelser i verden faldt sidste år Det går i den rigtige retning med hensyn til brugen af dødsstraf på globalt plan, lyder det fra Amnesty. Dog er antallet af henrettede faldet markant mindre i 2017, end det gjorde i 2016.

Der blev på globalt plan henrettet færre mennesker i 2017 end i både 2016 og 2015, og særligt i afrikanske lande syd for Sahara går udviklingen i retning af mindre brug af dødsstraf.

Det fremgår af Amnesty Internationals årlige statistik over brugen af dødsstraf, der udkommer i dag.

»Det er jo rigtig godt nyt. Der var et par år med tal, der var dybt bekymrende, så det er meget positivt at se, at tallene er faldende - og at vi igen har set, at flere lande fuldstændig har afskaffet brugen af dødsstraf«, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling.

Faldet er mindre end i 2016

I 2017 registrerede Amnesty International mindst 993 henrettelser på tværs af 23 lande, mens de året forinden registrerede 1032 henrettelser. Det er et fald på 4 procent, og det er intet mindre end et fald på 39 procent siden 2015, hvor Amnesty registrerede hele 1634 henrettelser. Det er det højeste antal henrettelser siden 1989, skriver Amnesty i sin årsrapport.

Men de nye tal så i virkeligheden en dårlig nyhed for modstandere af dødsstraf, når faldet er gået fra 39 procent i 2016 til 4 procent i 2017?

»Det er ikke en negativ udvikling, men altså, faldet på 4 procent er jo ikke stort. Så vi hæfter os mere ved, at antallet af henrettelser er stabiliseret i forhold til de rekordhøje tal i 2015. Og så hæfter vi os ved, at antallet af dødsdomme er faldet ret meget«, siger Trine Christensen fra Amnesty.

Mens der i 2016 blev afsagt 3117 dødsdomme på tværs af 53 lande verden over, blev 2591 mennesker dømt til døden sidste år. Det er et fald på omkring 17 procent, men ifølge Amnesty er antallet af afsagte dødsdomme givetvis højere.

Tallene omfatter nemlig ikke»de tusinder af dødsdomme og henrettelser, som Amnesty mener er blevet udstedt og udrettet i Kina, hvor tallene stadig klassificeres som en statshemmelighed«, skriver Amnesty i en pressemeddelelse.

I sidste års statistik anslog Amnesty, at Kina i 2016 henrettede flere mennesker end alle andre lande tilsammen.

Afrikanske lande bidrager

I sin rapport skriver Amnesty International, at faldet i henrettelser og dødsdomme på globalt plan især er drevet af udviklingen i en række afrikanske lande syd for Sahara.

Blandt andet sagde Guinea som det 20. land i den region farvel til dødsstraf, ligesom Kenya afskaffede den obligatoriske dødsstraf for mord. Også Burkina Faso og Tchad har vedtaget nye love, der rykker de to lande i retning af en afskaffelse af dødsstraf.

Trine Christensen, hvilke lande sætter I jeres lid til skal bringe tallet yderligere ned næste år?

»Faktisk ser netop Burkina Faso og Tchad ud til, at de måske kunne afskaffe brugen af dødsstraf helt. Og så har Gambia og Kenya taget nogle vigtige skridt. Det er de lande, jeg kigger imod«, siger Trine Christensen.