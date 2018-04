Trump dropper topmøde for at fokusere på Syrien

USA's præsident, Donald Trump, aflyser sin planlagte deltagelse i et amerikansk topmøde i Peru denne uge.

Han bliver i Washington for at 'føre tilsyn med den amerikanske respons' på den tilspidsede situation i Syrien, meddeler Det Hvide Hus.

Præsidenten vil også 'overvåge udviklinger rundt om i verden', oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet dpa.

Meddelelsen kommer, samtidig med at den republikanske præsident overvejer en mulig militær reaktion på et formodet kemisk angreb i Syrien.

Deltagelsen i det amerikanske topmøde, der indledes tirsdag og fortsætter resten af ugen, ville have været Trumps første besøg i Latinamerika, skriver AFP.

I stedet for Trump deltager den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, oplyser Det Hvide Hus. Pence besøger i samme ombæring også Colombia, som også var en del af Trumps rejseplan.

Mexicansk frustration over USA

Stats- og regeringscheferne for Nord- og Sydamerika mødes fredag og lørdag i Perus hovedstad, Lima.

Forud for topmødet havde Trump igen langet verbalt ud efter Mexico. Han klager over, at der vælter narko og indvandrere ind over grænsen, og at USA mister job til Mexico.

I weekenden ankom de første af de soldater, som Trump har sendt til grænsen for at patruljere.

I Mexico er der i stigende grad frustration over den øverste amerikanske leder.

Den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, sagde mandag, at Mexico er i færd med at gennemgå alle sine samarbejdsaftaler med Trump.

»Han er dybt upopulær i regionen, og det besværliggør selvfølgelig andre lederes evne til at arbejde sammen med ham«, siger Mark Feierstein.

Han var tidligere rådgiver om latinamerikanske forhold under præsident Barack Obama og er nu rådgiver i Albright Stonebridge Group.

ritzau