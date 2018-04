Militærfly med over 100 om bord er styrtet ned i Algeriet

Lokale medier i Algeriet skriver, at over 100 personer var om bord i et militærfly, der er styrtet ned nær lufthavnen i Boufarik ved hovedstaden Algier.

De mere end 100 ombordværende var militært personel. Ifølge nyhedsbureauet AP er over 100 personer omkommet i styrtet.

Den algeriske pressetjeneste skriver, at Iliouchine-flyet var på vej til Bechar i den sydvestlige del af Algeriet. Flyet styrtede ned ved en luftbase, kort efter at det var lettet.

Årsagen til flystyrtet kendes endnu ikke. En militærkilde fortæller til nyhedsbureauet AFP, at flyet har plads til omkring 120 personer.

Boufarik ligger i det nordlige Algeriet nær Middelhavet - omkring 30 kilometer fra hovedstaden Algier.

Algerisk tv viste optagelser af det brændende flyvrag.

Opdateres

ritzau