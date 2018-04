FN-chef: Vi må ikke lade Syrien-situation komme ud af kontrol FN's generalsekretær har snakket i telefon med ambassadører fra Sikkerhedsrådets fem permanente medlemmer.

FN's generalsekretær, António Guterres, understreger onsdag sin bekymring over dødvandet i FN's Sikkerhedsråd.

Rådets fem permanente medlemmer, USA, Rusland, Kina, Frankrig og Storbritannien, er endnu ikke nået til enighed om, hvordan landene skal reagere på weekendens formodede kemiske angreb i Syrien.

»Jeg har fulgt udviklingen i Sikkerhedsrådet tæt og er ked af, at rådet indtil nu ikke har været i stand til at nå til enighed«, siger Guterres.

»Jeg har i dag ringet til ambassadører fra rådets fem permanente medlemmer for at understrege min bekymring«.

»Jeg har understreget nødvendigheden af at undgå, at situationen kommer ud af kontrol«, lyder det fra generalsekretæren i en udtalelse.

Det er et angreb mod den oprørskontrollerede bydel Douma, der har fået det globale samfund til at reagere kraftigt. Flere vestlige lande, iagttagere og aktivister mener, at der er anvendt kemiske våben.

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at omkring 500 patienter fra Douma har symptomer på kemisk forgiftning.

»Lad os ikke glemme, at i sidste ende så handler vores indsats om at sætte en stopper for den forfærdelige lidelse blandt det syriske folk«, lyder det fra FN-generalsekretæren.

Ved en afstemning i Sikkerhedsrådet nedlagde Rusland tirsdag aften veto mod et amerikansk resolutionsforslag om at indlede en undersøgelse af angrebet i weekenden.

Ud over Rusland stemte også Bolivia imod forslaget. Kina undlod at stemme. De øvrige 12 medlemslande stemte for.

Undersøgelsen skulle fastlægge, hvem der stod bag angrebet i Douma.

USA's præsident, Donald Trump, har på Twitter også advaret om, at USA's militær er ved at gøre klar til at rette et angreb mod Syrien.

»Rusland siger, at det vil skyde ethvert og alle missiler ned, der er affyret mod Syrien. Vær parat, Rusland, fordi nu kommer de - nydelige, nye og 'smarte'«, skriver præsidenten.

