Syrien tager Trumps trussel alvorligt og forbereder sig på angreb Foreløbig er et angreb på Syrien dog udeblevet, og det er samtidig uklart, hvilken form for straffeaktion Donald Trump angiveligt er ved at forberede.

Det syriske militær har ifølge internationale medier flyttet flere af sine fly til en russisk base nær den syriske kystby Latakia ud fra en formodning om, at USA ikke tør angribe russiske militærinstallationer i landet.

Frygten for et angreb er vokset betydeligt, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, i går skrev på Twitter, at missiler vil ramme Syrien som hævn for det formodede giftgasangreb i sidste weekend mod bydelen Douma i udkanten af den syriske hovedstad Damaskus.

Men foreløbig er et missilangreb udeblevet, og der er samtidig opstået uklarhed om, hvilken form for straffeaktion Donald Trump og hans stab tilsyneladende er igang med at forberede.

USA overvejer muligheder

Pressesekretær for Det Hvide Hus, Sarah Huckabee Sanders, sagde onsdag aften ifølge avisen New York Times, at Donald Trump i sine offentlige udmeldinger ikke havde annonceret en præcis tidsplan for, hvornår et angreb ville komme.

Hun understregede også, at der samtidig var en række muligheder på bordet.

»Og vi overvejer stadig et antal af disse, og der er endnu ikke i denne sammenhæng blevet taget en endelig beslutning«, sagde hun uden at uddybe, hvilke muligheder Det Hvide Hus har i spil.

Angiveligt forsøger den amerikanske regering at få Storbritannien og Frankrig med i et angreb, hvilket gør et angreb sværere at organisere, men politisk kan være fordelagtigt for USA, fordi det ikke vil få et angreb til at fremstå som en ren amerikansk straffeaktion.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har allerede gjort det klart, at Frankrig er parat til at deltage.

Derimod har Storbritannien tilsyneladende været mere tøvende, men slutter angiveligt nu op. Premierminister Theresa May har indkaldt til regeringsmøde senere i dag og har ifølge nyhedsstationen BBC allerede givet USA tilsagn om britisk støtte.

Samtidig skriver avisen Daily Telegraph, at Theresa May onsdag aften gav britiske ubåde ordre til at rykke inden for missilrækkevidde af Syrien for at være klar til et muligt angreb.

Effektivt russisk militær

Et angreb vil dog politisk og militært være yderst risikabelt, fordi både Rusland og Iran har militærstyrker i Syrien.

Den russiske ambassadør i Libanon, Alexander Zasypkin, sagde onsdag til en libanesisk tv-kanal, at Rusland ville skyde alle missiler ned i et angreb på Syrien foruden »de kilder, som missilerne blev affyret fra«.

Det fik Donald Trump til i et tweet at advare Rusland om, at missilerne »vil komme«.

Den nu pensionerede amerikanske topgeneral, Philip M. Breedlove, der også har været Nato’s militære øverstkommanderende, advarer dog her til morgen i avisen Wall Street Journal om, at Rusland har meget effektive jord-til-luft forsvarssystemer.

»Udfordringen for USA med at gennemtrænge en sofistikeret luftforsvarskapacitet er ikke ubetydelig«, siger han.